Trabzon'da liderlik kapışması! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında liderlik savaşı yaşanacak. Trabzon'da oynanacak karşılaşmada bordo-mavili ekip kazanarak lider olmak isterken, Fenerbahçe ise kaybetmeyerek koltuğunu koruma peşinde. Kritik karşılaşma öncesi Abdullah Avcı ve Vitor Pereira'nın kafasındaki 11'ler belli oldu. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...
17.10.2021 09:45
- Son Güncelleme: 17.10.2021 09:45
Bir tarafta 18 puanlı ikinci sıradaki Trabzonspor, diğer tarafta 19 puanlı lider Fenerbahçe. Bir yanda Bakasetas- Nwakaeme-Cornelius'lu müthiş hücum gücüyle ligin çok gol atan takımlarından Fırtına, diğer yanda Szalai ve Kim ile savunmada duvar ören ligin en az gol yiyen iki takımından biri Kanarya.
Fenerbahçe koltuğu korumak, Trabzonspor da liderliği almanın planlarını yapıyor. 19.00'da başlayacak dev maç, tüm Türkiye'de heyecan kasırgası yaşatacak.
İŞTE TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ: