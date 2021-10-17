Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'dan dikkat çeken paylaşım: "Namağlup lider pozu"
Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup eden ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da büyük bir seniç yaşanıyor. Derbi sonrası Bordo-mavililerin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Namağlup lider pozu" notuyla bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar...
17.10.2021 21:51
- Son Güncelleme: 17.10.2021 21:54
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor.