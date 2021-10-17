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Haberler Spor Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'dan dikkat çeken paylaşım: "Namağlup lider pozu"

Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'dan dikkat çeken paylaşım: "Namağlup lider pozu"

Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup eden ve Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da büyük bir seniç yaşanıyor. Derbi sonrası Bordo-mavililerin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Namağlup lider pozu" notuyla bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar...

17.10.2021 21:51 - Son Güncelleme: 17.10.2021 21:54
Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor’dan dikkat çeken paylaşım: Namağlup lider pozu

Süper Lig'in 9. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da büyük bir sevinç yaşanıyor.

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Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor’dan dikkat çeken paylaşım: Namağlup lider pozu

Bordo-mavililer, Bakasetas (2) ve Yusuf Sarı'nın golleriyle derbiden zaferle ayrılarak yenilgisiz şekilde yoluna devam etti.

Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor’dan dikkat çeken paylaşım: Namağlup lider pozu

9 maç sonunda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fırtına, Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor’dan dikkat çeken paylaşım: Namağlup lider pozu

Trabzonspor sosyal medya hesabından, Fenerbahçe galibiyeti sonrası paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor’dan dikkat çeken paylaşım: Namağlup lider pozu

Tüm takımın bütünleşip sevinç yumağı oluşturduğu fotoğrafı paylaşan bordo-mavililer, 'Namağlup lider' notunu düştü.

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