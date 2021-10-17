Fatih Terim sürpriz istemiyor! İşte Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in ilk 8 haftasında 14 puan toplayan Galatasaray, ligin namağlup ekibi Konyaspor'u evinde ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, Konyaspor ise ünvanını korumak istiyor. Zorlu karşılaşmada Galatasaray'da Fatih Terim Berkan Kutlu ve Marcao'ya cezası nedeniyle, Konyaspor'da ise İlhan Palut Cikalleshi'ye karantinada olması nedeniyle forma veremeyecek. İşte Galatasaray ve Konyaspor'un muhtemel 11'leri...
17.10.2021 08:52
- Son Güncelleme: 17.10.2021 08:52
Göztepe ve Rize'yi yenip çıkışa geçen Galatasaray, Konya'yı ağırlıyor. 14 puanı bulunan sarı-kırmızılılar, namağlup rakibini yenip zirveyle farkı eritmeyi amaçlıyor. Beşiktaş'ın yenilmesiyle rakibiyle puanını eşitleme fırsatı yakalayan Cimbom 3 puanı alıp Trabzon-F.Bahçe karşılaşmasını beklemeye geçecek.