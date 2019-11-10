Liverpool'a Manchester City de "dur" diyemedi
Premier Lig'in 12'nci haftasında Liverpool ile Manchester City Anfield Road'da karşı karşıya geldi. Nefes kesen maç Liverpool'un 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, iki takım arasındaki puan farkı da 9'a yükseldi. İşte maçtan kareler...
10.11.2019 21:30
- Son Güncelleme: 10.11.2019 21:35
İngiltere Premier Lig 12. hafta karşılaşmasında Liverpool sahasında Manchester City'yi ağırladı. Oldukça hızlı başlayan mücadelenin 5. dakikasında Manchester City oyuncuları penaltı bekledi.
Bernardo Silva'nın sağ kanattan ceza sahası içine çevirdiği top Trent Alexander-Arnold'in eline çarparken pozisyonun devamında Liverpool golü buldu ve 1-0 öne geçti.
Manchester City savunmasını hazırlıksız yakalayan Liverpool'da ceza sahası dışında topla buluşan Fabinho, düzgün ve sert bir vuruşla kaleci Bravo'yu mağlup ederek skoru 1-0'a getirdi. City'li oyuncuların bir önceki pozisyondan penaltı beklentisi ise yanıtsız kaldı.
Karşılaşmanın 13. dakikasında sahneye bu kez Mısırlı yıldız Mohamed Salah çıktı. Sol kanattan bindiren Andrew Robertson, ceza sahası içine çok iyi ortaladı. Yerden seken topa kafa vuruşu yapan Salah boş köşeyi buldu ve skoru 2-0'a getirdi.
Konuk ekip Manchester City, Liverpool kalesinde zaman zaman etkili bir oyun ortaya koysa da Sergio Agüero ve arkadaşları bitirici vuruşlarda başarılı olamayınca ilk yarı Liverpool'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.