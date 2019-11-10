Liverpool'a Manchester City de "dur" diyemedi

Manchester City savunmasını hazırlıksız yakalayan Liverpool'da ceza sahası dışında topla buluşan Fabinho, düzgün ve sert bir vuruşla kaleci Bravo'yu mağlup ederek skoru 1-0'a getirdi. City'li oyuncuların bir önceki pozisyondan penaltı beklentisi ise yanıtsız kaldı.