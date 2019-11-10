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Emre Belözoğlu uğruna her hafta 19 bin 500 dolara kıydı! İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikoduları

Emre Belözoğlu her hafta 19 bin 500 dolara kıyarak hangi güzelin yanına gitti? Fenerbahçe'nin yıldız ismi Emre Belözoğlu, bir dönem herkesin yakından tanıdığı sarışın bir güzelle anılıyordu. Öyle ki Emre Belözoğlu, sevgilisini görebilmek uğruna her hafta 19 bin 500 doları (Yaklaşık 24 milyar lira) gözden çıkararak Newcastle'den İstanbul'a özel uçak kiralayarak gelip gidiyordu. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran 39 yaşındaki yakışıklı oyuncu Belözoğlu o dönem yaşadığı bu aşkla magazin gündemini epey meşgul etmişti. Peki, Emre Belözoğluna dağları aştıran ünlü güzel kim? İşte yeşil sahaların hızlı isimleri ve magazin dünyasının güzel yıldızları arasında yaşanan sansasyonel aşk dedikoduları...

10.11.2019 16:35 - Son Güncelleme: 10.11.2019 16:35
Emre Belözoğlu uğruna her hafta 19 bin 500 dolara kıydı! İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikoduları

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BÜYÜK AŞKI!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Emre Belözoğlu'nun eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız! 39 yaşındaki futbolcu Emre Belözoğlu bir zamanlar bakın hangi sarışın güzelle birlikteymiş...

Emre Belözoğlu uğruna her hafta 19 bin 500 dolara kıydı! İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikoduları

Selim Soydan-Hülya Koçyiğit

Emre Belözoğlu uğruna her hafta 19 bin 500 dolara kıydı! İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikoduları

Emre Aşık-Aysun Kayacı

Emre Belözoğlu uğruna her hafta 19 bin 500 dolara kıydı! İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikoduları

Arda Turan-Sinem Kobal

Emre Belözoğlu uğruna her hafta 19 bin 500 dolara kıydı! İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikoduları

Ahmet Dursun-Şebnem Schaffer

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