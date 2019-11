Emre Belözoğlu uğruna her hafta 19 bin 500 dolara kıydı! İşte Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen aşk dedikoduları

Emre Belözoğlu her hafta 19 bin 500 dolara kıyarak hangi güzelin yanına gitti? Fenerbahçe'nin yıldız ismi Emre Belözoğlu, bir dönem herkesin yakından tanıdığı sarışın bir güzelle anılıyordu. Öyle ki Emre Belözoğlu, sevgilisini görebilmek uğruna her hafta 19 bin 500 doları (Yaklaşık 24 milyar lira) gözden çıkararak Newcastle'den İstanbul'a özel uçak kiralayarak gelip gidiyordu. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran 39 yaşındaki yakışıklı oyuncu Belözoğlu o dönem yaşadığı bu aşkla magazin gündemini epey meşgul etmişti. Peki, Emre Belözoğluna dağları aştıran ünlü güzel kim? İşte yeşil sahaların hızlı isimleri ve magazin dünyasının güzel yıldızları arasında yaşanan sansasyonel aşk dedikoduları...

