Trabzon'da dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...
Süper Lig'in 27. haftasının en kritik maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zirvede Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazanması sonucu daha da önemli hale gelen derbide her iki takım da kazanarak zirve ile aradaki farkın açılmasını istemiyor. Zorlu maç öncesi Trabzonspor'da koronavirüse yakalanan futbolcular negatife dönerken, Fenerbahçe'de ise sürpriz şekilde kadro dışı kalan Caner Erkin'le ilgili tartışmalar sürüyor. Abdullah Avcı ve Erol Bulut'un maç ile ilgili taktiklerini belirlediği öğrenildi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...
TRABZONSPOR CEPHESİ
Bir tarafta 7'de 7 yaparak şampiyonlukta İstanbul ekiplerine ortak çıkan Trabzonspor, diğer yanda geçen hafta Göztepe'ye kaybedip yara alan Fenerbahçe... Iki takımın da tek hedefi 3 puan. Trabzonspor cephesi sakatlık ve koronavirüs test sonuçlarına odaklı geçirdiği haftada art arda iyi haberler aldı. Sakatları iyileşen, koronavirüs testleri negatife dönen oyuncularıyla birlikte Trabzonspor bugünkü Fenerbahçe randevusuna as kadrosuyla çıkabilecek. Bu durum en çok Abdullah Avcı'yı memnun ediyor.
KONSANTRASYONLARI TAM
Seri galibiyetlerle zirve için umutlarını iyice artıran Trabzonspor'da futbolcular da Fenerbahçe derbisi öncesinde bir hayli heyecanlı. Hafta boyunca büyük bir hırsla çalışan Karadeniz temsilcisinde oyuncuların hedefi 3 puan serilerini sürdürmek. Teknik direktör Abdullah Avcı da öğrencileriyle sık sık toplantılar yaparak bu karşılaşmadan alacakları muhtemel 3 puanın önemine değindi. Kritik 90 dakika öncesinde futbolcuların maça tam konsantre olduğu kaydedildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da her fırsatta Avcı ve ekibine güvendiğini belirtti.
İKİLİ AVERAJ HESABI DA VAR
Bordo-mavili ekipte, Kanarya ile oynanacak mücadelede öncelikli hedef sahadan 3 puanla ayrılmak. Ancak Karadeniz devinin bir de farklı hesabı var. Trabzonspor kazanırsa rakibiyle puanları eşitleyecek. Sezonun ilk devresindeki maçı 3-1 sarı - lacivertliler almıştı. Bordo-mavlilier 3 farklı bir galibiyette sezon sonu için kritik önemdeki ikili averajı eline geçirmiş olacak.
FENERBAHÇE CEPHESİ
Kanarya'da nefesler tutuldu. Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor'a konuk olacak sarı-lacivertli takımda tek hedef galibiyet. Geçen hafta alınan Göztepe mağlubiyeti karşılaşmayı kritik hale getirdi. 3 puan dışındaki her sonuçta zirve yarışında avantaj Galatasaray ve Beşiktaş'a kaptırılacak. Durumu tartışılan teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu da tehlikeye girecek. Genç hoca, kazanıp kara bulutları dağıtmak ve yeniden şampiyonluk havasına girmek istiyor.
ZAAFLARINI ANLATTI
Trabzonspor'un zaafları hafta boyunca oyunculara anlatıldı. Bulut yine her zamanki deplasman taktiği ile sonuca gitmeyi planlıyor. Mağlubiyet durumunda ise Fenerbahçe'de taşların yerinden oynaması bekleniyor. Yönetimin radikal kararlar alacağı ifade ediliyor. Ancak şimdilik bunlar hasıraltı edilmiş durumda. Başkan Ali Koç ve sportif Emre Belözoğlu hafta boyunca Samandıra'da takıma moral terapisi yaptı. Oyuncular da galibiyet sözü verdi.