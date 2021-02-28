Trabzon'da dev derbi! İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Süper Lig'in 27. haftasının en kritik maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Zirvede Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarını kazanması sonucu daha da önemli hale gelen derbide her iki takım da kazanarak zirve ile aradaki farkın açılmasını istemiyor. Zorlu maç öncesi Trabzonspor'da koronavirüse yakalanan futbolcular negatife dönerken, Fenerbahçe'de ise sürpriz şekilde kadro dışı kalan Caner Erkin'le ilgili tartışmalar sürüyor. Abdullah Avcı ve Erol Bulut'un maç ile ilgili taktiklerini belirlediği öğrenildi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

28.02.2021 09:52 - Son Güncelleme: 28.02.2021 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





