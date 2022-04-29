Son dakika Fenerbahçe haberleri... Luiz Gustavo'nun kaderi yönetimin elinde!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un erken şampiyonluk kutlayıp kutlayamayacağını belirleyecek olan Fenerbahçe'de performans kötülüğüyle gözden düşen Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo'nun kaderi yönetimin elinde.
Fenerbahçe'deki son döneminde performans olarak sürekli geriye giden Brezilyalı yıldız oyuncuya ülkesinden talipler var. Sarı-Lacivertliler, Sambacı yıldızı hem performansı hem de maaşından dolayı elden çıkarmak istiyor.
34 yaşındaki Luiz Gustavo'yu ülkesinin takımlarından Botafogo ve Corinthians istiyor. Ancak iki kulüp de transfer için strateji belirlemiş durumda.
Gustavo'nun gözden düştüğünü anlayan Botafogo ve Corinthians yıldız oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemiyor. İki kulübün de önümüzdeki günlerde resmi teklifle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Fenerbahçe Yönetimi'nin 2023 yılında sözleşmesi sona erecek yıldız oyuncudan bonservis beklentisi önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
2019 yılında Fenerbahçe'ye 6 milyon Euro bedel karşılığında imza atan Luiz Gustavo, bu sezon 18 Süper Lig maçında forma giydi. 1161 dakika boyunca 1 gol üretebildi.
İlk 10 haftada tüm maçlarda 90 dakika forma giyen tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro… Gustavo da Fenerbahçe'nin sürekli oyuncu aldığı Rogon Menajerlik'in oyuncusu.