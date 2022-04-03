Trabzon'da derbi ateşi! İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 31. haftasının en kritik mücadelesinde lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanmak isterken, Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maç öncesi derbinin VAR hakemi de Erkan Engin olarak açıklandı. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...
6 OYUNCU EVDE KALDI
Cezası biten Ersin'in bugün kaledeki yerini alması beklenirken, Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Emirhan İlkhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Kerem Kalafat kadroda yok. Karın ağrısı ve spazm şikâyetleri bulunan Emirhan'ın akut gastroenterit sebebiyle tedavisine başlandığı ve İstanbul'da kaldığı ifade edildi. Josef, Larin, Rıdvan, Teixeira, Rosier, Welinton ve Güven bugün kart görmeleri durumunda Alanya karşısında görev yapamayacak.
TRABZON'DA 4 EKSiK VAR
70 puanla açık ara farkla zirvede yer alan Trabzon ise Beşiktaş'ı da devirerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Karadeniz ekibinde Vitor Hugo, Trondsen, Ahmetcan Kaplan sakatlıkları, Peres ise cezalı olması nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in ise kadrodaki yerini alması bekleniyor.