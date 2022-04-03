RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Trabzon'da derbi ateşi! İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Trabzon'da derbi ateşi! İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 31. haftasının en kritik mücadelesinde lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Siyah-beyazlı ekip yeni hocası Valerien Ismael yönetiminde çıkacağı ilk maçı kazanmak isterken, Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Maç öncesi derbinin VAR hakemi de Erkan Engin olarak açıklandı. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri...

03.04.2022 11:18 - Son Güncelleme: 03.04.2022 11:18
Trabzon’da derbi ateşi! İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri...

Süper Lig'in 2 dev ekibi Trabzonspor ile Beşiktaş bugün Medical Park Stadı'nda karşılaşıyor. Lig yarışında bordo mavililerin 24 puan gerisinde kalan Kartal, yeni teknik direktörü Valerien İsmael ile birlikte çıkacağı ilk maçtan zaferle ayrılıp moral bulmak istiyor.

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Trabzon’da derbi ateşi! İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri...

6 OYUNCU EVDE KALDI
Cezası biten Ersin'in bugün kaledeki yerini alması beklenirken, Mert Günok, Oğuzhan Özyakup, Emirhan İlkhan, Mehmet Topal, Gökhan Töre ve Kerem Kalafat kadroda yok. Karın ağrısı ve spazm şikâyetleri bulunan Emirhan'ın akut gastroenterit sebebiyle tedavisine başlandığı ve İstanbul'da kaldığı ifade edildi. Josef, Larin, Rıdvan, Teixeira, Rosier, Welinton ve Güven bugün kart görmeleri durumunda Alanya karşısında görev yapamayacak.

Trabzon’da derbi ateşi! İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri...

TRABZON'DA 4 EKSiK VAR
70 puanla açık ara farkla zirvede yer alan Trabzon ise Beşiktaş'ı da devirerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı planlıyor. Karadeniz ekibinde Vitor Hugo, Trondsen, Ahmetcan Kaplan sakatlıkları, Peres ise cezalı olması nedeniyle bugün forma giyemeyecek. Marek Hamsik'in ise kadrodaki yerini alması bekleniyor.

Trabzon’da derbi ateşi! İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri...

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN MUHTEMEL 11'İ

Trabzon’da derbi ateşi! İşte Trabzonspor - Beşiktaş maçının muhtemel 11’leri...

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