Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü! Babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yaşamını yitiren babaannesi Nezahat Aktürkoğlu (90) toprağa verildi.
03.04.2022 15:37 - Son Güncelleme: 03.04.2022 15:40
Kerem Aktürkoğlu, babası Ömer Faruk Aktürkoğlu ile birlikte cenaze namazının kılındığı Gölcük Tevfik Hoca Camii'nde, babaannesinin tabutunun başında taziyeleri kabul etti.
Cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, Gölcük Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.