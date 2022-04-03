RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü! Babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun acı günü! Babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun yaşamını yitiren babaannesi Nezahat Aktürkoğlu (90) toprağa verildi.

03.04.2022 15:37 - Son Güncelleme: 03.04.2022 15:40
Galatasaray’ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun acı günü! Babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının ardından dün acı haberi aldı.

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Galatasaray’ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun acı günü! Babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kerem Aktürkoğlu, babası Ömer Faruk Aktürkoğlu ile birlikte cenaze namazının kılındığı Gölcük Tevfik Hoca Camii'nde, babaannesinin tabutunun başında taziyeleri kabul etti.

Galatasaray’ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun acı günü! Babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, Gölcük Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Galatasaray’ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun acı günü! Babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray’ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu’nun acı günü! Babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
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