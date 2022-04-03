Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken tespit

Devşirme sağ bek Osayi inanın Gökhan Gönül'ün en iyi zamanındaki gibi oynuyor. En iyisi de ne yaptığı bilen bir takım var sahada… Ben 'tam yetkilerle' donatılmış İsmail Kartal'ın önümüzdeki sezon çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum.