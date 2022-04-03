Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken tespit
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'un konuğu olan Fenerbahçe, 4-0 gibi net bir skorla kazanarak 3 puanı cebine koydu. Galatasaray derbisi öncesi güç gösterisi yapan sarı-lacivertli ekip performansıyla Galatasaray'a mesaj gönderdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları da maçla ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...
03.04.2022 09:31 - Son Güncelleme: 03.04.2022 09:31
EMRE BOL - SIRADAKİ GELSİN!
Şöyle mis gibi Fenerbahçe izlemeyi özlemişiz. Alanı daraltan, birlikte hücum edip birlikte savunan, tempoyu istediği gibi ayarlayan… İsmail Kartal'la birlikte F.Bahçe'de çok şey değişti. Zajc ve Crespo'nun hatta Mert Hakan ve İrfan Can'ın performansları ikiye katlandı.
Özellikle Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasına çok üzüldü. Ben artık keşke Mesut Fenerbahçe'ye hiç gelmeseydi diyorum. Hepimiz onu uzaktan "Fenerbahçeli Mesut" diye sevseydik. Taraftarın yapması gereken çubuklunun hakkını verenleri desteklemek olmalı.