RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken tespit

Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken tespit

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor'un konuğu olan Fenerbahçe, 4-0 gibi net bir skorla kazanarak 3 puanı cebine koydu. Galatasaray derbisi öncesi güç gösterisi yapan sarı-lacivertli ekip performansıyla Galatasaray'a mesaj gönderdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları da maçla ilgili dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte o yazılar...

03.04.2022 09:31 - Son Güncelleme: 03.04.2022 09:31
Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken tespit

EMRE BOL - SIRADAKİ GELSİN!

Şöyle mis gibi Fenerbahçe izlemeyi özlemişiz. Alanı daraltan, birlikte hücum edip birlikte savunan, tempoyu istediği gibi ayarlayan… İsmail Kartal'la birlikte F.Bahçe'de çok şey değişti. Zajc ve Crespo'nun hatta Mert Hakan ve İrfan Can'ın performansları ikiye katlandı.

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Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken tespit

Devşirme sağ bek Osayi inanın Gökhan Gönül'ün en iyi zamanındaki gibi oynuyor. En iyisi de ne yaptığı bilen bir takım var sahada… Ben 'tam yetkilerle' donatılmış İsmail Kartal'ın önümüzdeki sezon çok daha iyi işler yapacağını düşünüyorum.

Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken tespit

Gelecek yabancı hoca, ismi ne olursa olsun zorluk yaşayacak. İsmail Kartal'a bir şans daha verilmeli. Bu birçok bölgesi oturmuş takım, yapılacak 2-3 transferle gelecek yıllara damgasını vurur. Aksi takdirde yapılacak ufacık yanlışlıklar yine hüsrana götürür.

Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken tespit

Özellikle Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasına çok üzüldü. Ben artık keşke Mesut Fenerbahçe'ye hiç gelmeseydi diyorum. Hepimiz onu uzaktan "Fenerbahçeli Mesut" diye sevseydik. Taraftarın yapması gereken çubuklunun hakkını verenleri desteklemek olmalı.

Kayserispor - Fenerbahçe maçının ardından dikkat çeken tespit

Maçın sonunda Crespo'nun, Mert'in, Zajc'ın, Osayi'nin formalarında kuru tek bir yer kalmadığına eminim. Son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik gerçekten ciddi bir istatistik. Güzel ve güçlü oyunu görünce keyifle, "Sıradaki gelsin" diyorum. Hadi bakalım!

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