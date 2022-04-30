RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Spor Fenerbahçe'nin 3-2'lik Gaziantep FK galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

Fenerbahçe'nin 3-2'lik Gaziantep FK galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Şampiyonlar Ligi hedefiyle ikinci sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe sahasında ağırladığı Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etti. Kanarya'nın karşılaşma içindeki inişli çıkışlı oyununu değerlendiren spor yazarları yıldız ismi eleştirdi.

30.04.2022 09:34 - Son Güncelleme: 30.04.2022 09:34
Fenerbahçe’nin 3-2’lik Gaziantep FK galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

EMRE BOL - ŞAMPİYON GİBİ

Çok önemli eksiklere rağmen (Crespo-Kim) İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si takır takır oynamaya devam ediyor. Takımın en önemli artısı top rakipteyken herkesin topun arkasına geçmesi. Hal böyle olunca kaybedilen top çok kısa bir sürede geri kazanılıyor.

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Fenerbahçe’nin 3-2’lik Gaziantep FK galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

İrfan Can'ın ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Lakin fizik olarak ancak 45 dakikayı tamamlayacak güçte. İlk yarı Maradona ikinci yarı ise futbol yaşantısının sonuna gelmiş papaz futbolcu kıvamında! Önümüzdeki sezon ona çok daha fazla iş düşecek. Bu yüzden fizik kalitesini artırması gerekiyor. Herkesin koşup, mücadele ettiği takımda çok sırıtıyor.

Fenerbahçe’nin 3-2’lik Gaziantep FK galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

Serdar Dursun gerçekten çok iyi niyetle mücadele ediyor. Özellikle yaptığı hücum preslerle arkadaşlarını çok rahatlatıyor. Ama şunu herkesin bilmesi lazım; Serdar'dan ancak "alternatif santrfor" olur. Fazlasını beklememek lazım! Seneye alınacak çok iyi bir golcünün iyi bir alternatifi. Böyle problemsiz oyunculara da ihtiyaç var.

Fenerbahçe’nin 3-2’lik Gaziantep FK galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

İsmail hocanın Crespo'nun yokluğunda Arda'yla başlamasını bekledim. Ama olmadı. Bir bildiği var diyeceğim ama herkes artık onun "korunmaya" ihtiyacı olmadığını görüyor.

Fenerbahçe’nin 3-2’lik Gaziantep FK galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

İnanın maçı statta izledim; tribünler tıka basa doluydu. Gelenlerin çoğu hem takımın iyi futboluna hem de Arda'yı izlemeye geliyor. Bir takım şampiyon olamayacağı bilindiği halde tribünleri bu kadar doldurabilir mi? Bugün şampiyon olanlar bu kadar kalabalığı bir arada göremiyor.

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