Fenerbahçe’nin 3-2’lik Gaziantep FK galibiyeti sonrası spor yazarlarından çarpıcı değerlendirmeler

Serdar Dursun gerçekten çok iyi niyetle mücadele ediyor. Özellikle yaptığı hücum preslerle arkadaşlarını çok rahatlatıyor. Ama şunu herkesin bilmesi lazım; Serdar'dan ancak "alternatif santrfor" olur. Fazlasını beklememek lazım! Seneye alınacak çok iyi bir golcünün iyi bir alternatifi. Böyle problemsiz oyunculara da ihtiyaç var.