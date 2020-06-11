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Tottenham'ın yıldızı Galatasaray'a geliyor! Bombalar üst üste patlayacak
Tottenham'ın yıldızı Galatasaray'a geliyor! Bombalar üst üste patlayacak
Son dakika Galatasaray haberleri | Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Marcao ve Luyindama'ya gelen cazip teklifler nedeniyle iki isimle de yolların ayrılabileceği öğrenilirken, stoper bölgesinde yaşanacak eksikliğin giderilmesi için Tottenham'ın yıldız ismi ile temasa geçildi.
11.06.2020 09:15
- Son Güncelleme: 11.06.2020 09:18
Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.
Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.
Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda o bölgelere transfer yapılması için de girişimler devam ediyor.
Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.
Marcao ve Luyundima'ya gelen teklifler üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, sürpriz bir isimle ilgilenmeye başladı.