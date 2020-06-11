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Tottenham'ın yıldızı Galatasaray'a geliyor! Bombalar üst üste patlayacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Marcao ve Luyindama'ya gelen cazip teklifler nedeniyle iki isimle de yolların ayrılabileceği öğrenilirken, stoper bölgesinde yaşanacak eksikliğin giderilmesi için Tottenham'ın yıldız ismi ile temasa geçildi.

11.06.2020 09:15 - Son Güncelleme: 11.06.2020 09:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





