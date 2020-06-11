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Tottenham'ın yıldızı Galatasaray'a geliyor! Bombalar üst üste patlayacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada kadro planlamasını yapan sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarında da gaza bastı. Marcao ve Luyindama'ya gelen cazip teklifler nedeniyle iki isimle de yolların ayrılabileceği öğrenilirken, stoper bölgesinde yaşanacak eksikliğin giderilmesi için Tottenham'ın yıldız ismi ile temasa geçildi.

11.06.2020 09:15 - Son Güncelleme: 11.06.2020 09:18
Tottenham'ın yıldızı Galatasaray'a geliyor! Bombalar üst üste patlayacak

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor ve şampiyonluk planları yapılıyor.

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Tottenham'ın yıldızı Galatasaray'a geliyor! Bombalar üst üste patlayacak

Sezon sonunda kupayı kaldırıp tekrar Şampiyonlar Ligi'ne gitmenin hesaplarını yapan Aslan'da kadro büyük ölçüde değişecek.

Tottenham'ın yıldızı Galatasaray'a geliyor! Bombalar üst üste patlayacak

Kiralık futbolcular ile yolların ayrılması planlanan sarı-kırmızılılarda o bölgelere transfer yapılması için de girişimler devam ediyor.

Tottenham'ın yıldızı Galatasaray'a geliyor! Bombalar üst üste patlayacak

Fatih Terim'in isteği doğrultusunda oyuncu arayışlarını sürdüren ve yeni sezon öncesi birçok isimle temasa geçen Galatasaray'da flaş bir gelişme yaşanıyor.

Tottenham'ın yıldızı Galatasaray'a geliyor! Bombalar üst üste patlayacak

Marcao ve Luyundima'ya gelen teklifler üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, sürpriz bir isimle ilgilenmeye başladı.

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