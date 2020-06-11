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Şaşırtan rakam ortaya çıktı! İşte Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'den alacağı ücret...

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken son 8 hafta takımı idare edecek isim belli oldu. Altyapı koordinatörlüğüne getirilen Pro-lisanslı Tahir Karapınar'ın teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kısmında sahada olacak. Sarı-lacivertli ekipte hedef, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa biletini alabilmek. Tahir Karapınar'ın takım başına getirilmesinin ardından detaylarda netleşmeye başladı.

11.06.2020 09:20 - Son Güncelleme: 11.06.2020 09:20
Şaşırtan rakam ortaya çıktı! İşte Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'den alacağı ücret...

Fenerbahçe'de sezonun kalan 8 haftasında takımın başında Tahir Karapınar olacak.

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Şaşırtan rakam ortaya çıktı! İşte Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'den alacağı ücret...

Altyapı koordinatörlüğüne getirilen Pro-lisanslı Tahir Karapınar'ın teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kısmında sahada olacağını açıklayan Fenerbahçe'de hedef, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa biletini alabilmek.

Şaşırtan rakam ortaya çıktı! İşte Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'den alacağı ücret...

Takımın başına teknik direktör olarak pro-lisans sahibi bir teknik adam çıkarmak zorunda olan Fenerbahçe tercihini Karapınar'dan yana kullandı.

Şaşırtan rakam ortaya çıktı! İşte Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'den alacağı ücret...

Tahir Karapınar kararında Emre Belözoğlu etikili olurken; Pro-lisans sahibi Serdar Dayat'ın ise kulüpteki görevine son verildi.

Şaşırtan rakam ortaya çıktı! İşte Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'den alacağı ücret...

Futbol akademi altyapı koordinatörü olarak görevine getirilen Karapınar için, "Sezonun kalan bölümünde Futbol A Takımımızın teknik heyeti ile birlikte sahaya çıkacaktır" açıklaması yapıldı.

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