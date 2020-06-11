Şaşırtan rakam ortaya çıktı! İşte Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'den alacağı ücret...
Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı belirsizliğini korurken son 8 hafta takımı idare edecek isim belli oldu. Altyapı koordinatörlüğüne getirilen Pro-lisanslı Tahir Karapınar'ın teknik heyet ile birlikte sezonun kalan kısmında sahada olacak. Sarı-lacivertli ekipte hedef, Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa biletini alabilmek. Tahir Karapınar'ın takım başına getirilmesinin ardından detaylarda netleşmeye başladı.
11.06.2020 09:20
- Son Güncelleme: 11.06.2020 09:20
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