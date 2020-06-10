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Galatasaray formalı bu çocuğu tanıdınız mı? Hamit Altıntop'un yanındaki bu ufaklık şimdilerde adından söz ettiriyor

Yıllar geçiyor, küçükler büyüyor ve birilerinin yerini alıyor. Bu fotoğraf da bunun kanıtı gibi. Hamit Altıntop'un yanındaki, üzerinde Galatasaray forması olan bu küçük çocuğu tanıdınız mı? Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.

10.06.2020 17:20 - Son Güncelleme: 10.06.2020 17:20
Galatasaray formalı bu çocuğu tanıdınız mı? Hamit Altıntop'un yanındaki bu ufaklık şimdilerde adından söz ettiriyor

Hamit Altıntop'un yanındaki bu çocuk şimdiler adından sıkça söz ettiriyor. İşte başta Emin Bayram olmak üzere futbolcuların çocukluk fotoğrafları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray formalı bu çocuğu tanıdınız mı? Hamit Altıntop'un yanındaki bu ufaklık şimdilerde adından söz ettiriyor

ÜNLÜ FUTBOLCULARIN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI

Şenol Güneş
Galatasaray formalı bu çocuğu tanıdınız mı? Hamit Altıntop'un yanındaki bu ufaklık şimdilerde adından söz ettiriyor

Ozan Tufan

Galatasaray formalı bu çocuğu tanıdınız mı? Hamit Altıntop'un yanındaki bu ufaklık şimdilerde adından söz ettiriyor

Cengiz Ünder

Galatasaray formalı bu çocuğu tanıdınız mı? Hamit Altıntop'un yanındaki bu ufaklık şimdilerde adından söz ettiriyor

Çağlar Söyüncü

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