Özel haber... Fenerbahçe macerası sona ermek üzere! Mauricio Lemos’un ülkesine geri dönüyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminde transfer edilen Mauricio Lemos'un Sarı-Lacivertliler'deki macerası sona ermek üzere... Penarol, sezon başında Fenerbahçe'den Belçika Ligi temsilcisi Beerschot'a kiralanan Mauricio Lemos'u kadrosuna katmak istiyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
20.01.2022 16:45
- Son Güncelleme: 20.01.2022 16:53
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun özel isteğiyle kadroya katılan ve dönemin sürpriz takviyelerinden biri olarak nitelendirilen Lemos'un ülkesine döneceği iddia edildi.
Uruguay ekibi Penarol, sezon başında Fenerbahçe'den Belçika Ligi temsilcisi Beerschot'a kiralanan Mauricio Lemos'u kadrosuna katmak istiyor.
Sakatlığından dolayı çok verimli bir sezon geçirmeyen Uruguaylı stoper, Beerschot formasıyla 8 lig ve 1 kupa maçı olmak üzere sadece 9 karşılaşmada forma giyebildi.