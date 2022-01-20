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Haberler Spor Özel haber... Fenerbahçe macerası sona ermek üzere! Mauricio Lemos’un ülkesine geri dönüyor

Özel haber... Fenerbahçe macerası sona ermek üzere! Mauricio Lemos’un ülkesine geri dönüyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu döneminde transfer edilen Mauricio Lemos'un Sarı-Lacivertliler'deki macerası sona ermek üzere... Penarol, sezon başında Fenerbahçe'den Belçika Ligi temsilcisi Beerschot'a kiralanan Mauricio Lemos'u kadrosuna katmak istiyor. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
20.01.2022 16:45 - Son Güncelleme: 20.01.2022 16:53
Özel haber... Fenerbahçe macerası sona ermek üzere! Mauricio Lemos’un ülkesine geri dönüyor

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun özel isteğiyle kadroya katılan ve dönemin sürpriz takviyelerinden biri olarak nitelendirilen Lemos'un ülkesine döneceği iddia edildi.

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Özel haber... Fenerbahçe macerası sona ermek üzere! Mauricio Lemos’un ülkesine geri dönüyor

Uruguay ekibi Penarol, sezon başında Fenerbahçe'den Belçika Ligi temsilcisi Beerschot'a kiralanan Mauricio Lemos'u kadrosuna katmak istiyor.

Özel haber... Fenerbahçe macerası sona ermek üzere! Mauricio Lemos’un ülkesine geri dönüyor

TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ AN MESELESİ
Belçika Gazetesi Gazet van Antwerpen'in haberine göre transferin gerçekleşmesi an meselesi…

Özel haber... Fenerbahçe macerası sona ermek üzere! Mauricio Lemos’un ülkesine geri dönüyor

Sakatlığından dolayı çok verimli bir sezon geçirmeyen Uruguaylı stoper, Beerschot formasıyla 8 lig ve 1 kupa maçı olmak üzere sadece 9 karşılaşmada forma giyebildi.

Özel haber... Fenerbahçe macerası sona ermek üzere! Mauricio Lemos’un ülkesine geri dönüyor

26 yaşındaki tecrübeli futbolcu 2020 yılında İspanya La Liga ekibi Las Palmas'tan 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilmişti.

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