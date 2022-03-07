Kenan Karaman depremi! İlk golünü attı sosyal medya karıştı

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Maç esnasında birçok pozisyondan yaralanamayan Beşiktaşlı futbolcu sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye gündeminde Başakşehir Beşiktaş maçı ilk sırada yer alırken "Kenan" 2. sırada yer aldı. Kullanıcıların bir kısmı Kenan Karaman'ı eleştirirken diğer kısmı ise attığı gol sonrası destek paylaşımlarında bulundu.