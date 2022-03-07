Kenan Karaman depremi! İlk golünü attı sosyal medya karıştı
Sosyal medyada Kenan Karaman depremi... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'a beraberliği getiren golü Kenan Karaman kaydetti. Maç esnasında birçok pozisyondan yaralanamayan Beşiktaşlı futbolcu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sosyal medyada Kenan Karaman depremi... Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 28'inci haftasında Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'a beraberliği getiren golü Kenan Karaman kaydetti. Maç esnasında birçok pozisyondan yaralanamayan Beşiktaşlı futbolcu sosyal medyanın gündemine oturdu.
Beşiktaş'ın gollerini Güven Yalçın ve Kenan Karaman kaydederken Başakşehir'in golleri Trezeguet ve Okaka'dan geldi.
KENAN KARAMAN SÜPER LİG'DEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
Kenan Karaman, Süper Lig kariyerinde ilk golünü attı. 2021-22 sezonunda Beşiktaş formasıyla 25 resmi maçta görev yapan Kenan Karaman 1 asiste imza atmıştı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Maç esnasında birçok pozisyondan yaralanamayan Beşiktaşlı futbolcu sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye gündeminde Başakşehir Beşiktaş maçı ilk sırada yer alırken "Kenan" 2. sırada yer aldı. Kullanıcıların bir kısmı Kenan Karaman'ı eleştirirken diğer kısmı ise attığı gol sonrası destek paylaşımlarında bulundu.
İŞTE BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN ÖNE ÇIKAN DETAYLAR
18'inci dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Yapılan baskı sonrası kapılan topta Güven Yalçın sağdan ortasını yaptı. Atiba'nın dokunduğu topta Teixeira bekletmeden vurdu.