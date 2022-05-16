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Torrent galibiyet istiyor! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Süper Lig'in 2022-23 sezonunda sahasında oynayacağı son karşılaşmada taraftarını mutlu etmek isteyen sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet. Domenec Torrent öğrencilerini bu yönde motive ederken, Adana Demirspor'un hocası Vincenzo Montella ise kazanarak prestij elde etmek istiyor. İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri...

16.05.2022 12:56 - Son Güncelleme: 16.05.2022 12:56
Torrent galibiyet istiyor! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray, bugün oynanacak lig maçında Adana Demirspor'u evinde ağırlayacak.

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Torrent galibiyet istiyor! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor maçıyla bu sezon Nef Stadı'ndaki son maçına çıkacak.

Torrent galibiyet istiyor! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

Ayrıca teknik heyet ve 6 futbolcu da Aslantepe'de son kez sahne alacak.

Torrent galibiyet istiyor! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

Başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Domenec Torrent ile devam etmeyi düşünmediklerini açıklamıştı.

Torrent galibiyet istiyor! İşte Galatasaray - Adana Demirspor maçı muhtemel 11’leri

Başkan Burak Elmas da Sivasspor yenilgisi sonrasında İspanyol teknik adamla yolları ayırma kararı almıştı.

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