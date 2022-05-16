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Enes Ünal, Arda Turan’a 1 adım uzakta! Rekora ortak oluyor

Rekora ortak oluyor... Milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, Barcelona ile 0-0 berabere kalarak kümede kalmayı garantiledi. La Liga'da 162. maçına çıkan Enes Ünal ise Arda Turan'ı yakalamanın eşiğine geldi.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
Özel haber
16.05.2022 13:37 - Son Güncelleme: 16.05.2022 13:37
Enes Ünal, Arda Turan’a 1 adım uzakta! Rekora ortak oluyor

Milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, Barcelona ile 0-0 berabere kalarak kümede kalmayı garantiledi. La Liga'da 162. maçına çıkan Enes Ünal ise Arda Turan'ı yakalamanın eşiğine geldi.

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Enes Ünal, Arda Turan’a 1 adım uzakta! Rekora ortak oluyor

La Liga'da sezona çok kötü bir başlangıç yapmasına rağmen 37.hafta sonunda Barcelona ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası kümede kalması kesinleşen Getafe'de milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu da takımlarına performansları ile önemli bir katkı sağlamıştı.

Enes Ünal, Arda Turan’a 1 adım uzakta! Rekora ortak oluyor

ENES ÜNAL LA LIGA'DA 162 MAÇA ÇIKTI

15 golle takımının skor yükünü çeken Milli futbolcumuz Enes Ünal, gol krallığı yarışında da üst sıralarda yer alırken, 25 yaşındaki forvet La Liga kariyerinde Barcelona maçı ile birlikte 162. Maçına çıkmış oldu.

Enes Ünal, Arda Turan’a 1 adım uzakta! Rekora ortak oluyor

Genç yaşına rağmen La Liga'da 162 maça ulaşan Enes Ünal, önümüzdeki hafta ligin son maçında takımının Elche ile oynayacağı maçta da forma giymesi halinde bu sayıyı 163'e çıkaracak ve Arda Turan'ı yakalayacak.

Enes Ünal, Arda Turan’a 1 adım uzakta! Rekora ortak oluyor

La Liga'da Atletico Madrid ve Barcelona takımlarında top koşturan ve İspanya futboluna forma giydiği dönemde damga vuran Arda Turan, 163 kez ile La Liga'da Nihat Kahveci'nin ardından en çok maça çıkan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

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