Enes Ünal, Arda Turan’a 1 adım uzakta! Rekora ortak oluyor
Rekora ortak oluyor... Milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, Barcelona ile 0-0 berabere kalarak kümede kalmayı garantiledi. La Liga'da 162. maçına çıkan Enes Ünal ise Arda Turan'ı yakalamanın eşiğine geldi.
Milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe, Barcelona ile 0-0 berabere kalarak kümede kalmayı garantiledi. La Liga'da 162. maçına çıkan Enes Ünal ise Arda Turan'ı yakalamanın eşiğine geldi.
La Liga'da sezona çok kötü bir başlangıç yapmasına rağmen 37.hafta sonunda Barcelona ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası kümede kalması kesinleşen Getafe'de milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu da takımlarına performansları ile önemli bir katkı sağlamıştı.
ENES ÜNAL LA LIGA'DA 162 MAÇA ÇIKTI
15 golle takımının skor yükünü çeken Milli futbolcumuz Enes Ünal, gol krallığı yarışında da üst sıralarda yer alırken, 25 yaşındaki forvet La Liga kariyerinde Barcelona maçı ile birlikte 162. Maçına çıkmış oldu.
Genç yaşına rağmen La Liga'da 162 maça ulaşan Enes Ünal, önümüzdeki hafta ligin son maçında takımının Elche ile oynayacağı maçta da forma giymesi halinde bu sayıyı 163'e çıkaracak ve Arda Turan'ı yakalayacak.
La Liga'da Atletico Madrid ve Barcelona takımlarında top koşturan ve İspanya futboluna forma giydiği dönemde damga vuran Arda Turan, 163 kez ile La Liga'da Nihat Kahveci'nin ardından en çok maça çıkan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.