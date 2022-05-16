Enes Ünal, Arda Turan’a 1 adım uzakta! Rekora ortak oluyor

La Liga'da sezona çok kötü bir başlangıç yapmasına rağmen 37.hafta sonunda Barcelona ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası kümede kalması kesinleşen Getafe'de milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu da takımlarına performansları ile önemli bir katkı sağlamıştı.