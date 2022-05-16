Galatasaray'da Yunus Akgün planı! Sezon sonu devreye sokulacak
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray altyapısından yetişerek iki sezondur Adana Demirspor'a kiralanan ve özellikle bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için sarı-kırmızılı ekibin planı ortaya çıktı. 21 yaşındaki ismi sezon bitimiyle yeniden kadroya dahil edecek olan Galatasaray'ın sağ kanadı Yunus'a teslim edeceği öğrenildi.
16.05.2022 09:35 - Son Güncelleme: 16.05.2022 09:35
Sabah'ın haberine göre, İki senedir Adana Demirspor'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki oyuncu, 10 gün sonra temelli sarı-kırmızılı kulübe dönecek.