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Haberler Spor Galatasaray'da Yunus Akgün planı! Sezon sonu devreye sokulacak

Galatasaray'da Yunus Akgün planı! Sezon sonu devreye sokulacak

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray altyapısından yetişerek iki sezondur Adana Demirspor'a kiralanan ve özellikle bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün için sarı-kırmızılı ekibin planı ortaya çıktı. 21 yaşındaki ismi sezon bitimiyle yeniden kadroya dahil edecek olan Galatasaray'ın sağ kanadı Yunus'a teslim edeceği öğrenildi.

16.05.2022 09:35 - Son Güncelleme: 16.05.2022 09:35
Galatasaray’da Yunus Akgün planı! Sezon sonu devreye sokulacak

Bu sezon zor günler geçiren Galatasaray'da, gözler transfere çevrildi.

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Galatasaray’da Yunus Akgün planı! Sezon sonu devreye sokulacak

Sarı kırmızılılar, gelecek yıl mutlak şampiyonluk hedefinde.

Galatasaray’da Yunus Akgün planı! Sezon sonu devreye sokulacak

Bu doğrultuda transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray’da Yunus Akgün planı! Sezon sonu devreye sokulacak

Galatasaray'ın yeni sezonda ilk transferi Yunus Akgün oldu.

Galatasaray’da Yunus Akgün planı! Sezon sonu devreye sokulacak

Sabah'ın haberine göre, İki senedir Adana Demirspor'a kiralık gönderilen 21 yaşındaki oyuncu, 10 gün sonra temelli sarı-kırmızılı kulübe dönecek.

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