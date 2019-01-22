Aslan deplasmanda galip! (MS: Boluspor 0-1 Galatasaray)

İsmail Çipe, Ahmet, Donk, Linnes, Ömer Bayram, Selçuk, Yunus, Gökay, Belhanda, Muğdat ve Sinan Gümüş ilk 11'i ile sahaya çıkan sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren tek gol ise 42. dakikada Selçuk İnan'ın penaltı atışıyla geldi.