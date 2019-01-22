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Aslan deplasmanda galip! (MS: Boluspor 0-1 Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

22 Ocak 2019 Salı, 21:36:49 Güncelleme: 21:49:21
Aslan deplasmanda galip! (MS: Boluspor 0-1 Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Boluspor'u 1-0 mağlup etti.

Aslan deplasmanda galip! (MS: Boluspor 0-1 Galatasaray)

Geçen hafta oynanaması gereken ancak elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen mücadelede Galatasaray güldü.

Aslan deplasmanda galip! (MS: Boluspor 0-1 Galatasaray)

İsmail Çipe, Ahmet, Donk, Linnes, Ömer Bayram, Selçuk, Yunus, Gökay, Belhanda, Muğdat ve Sinan Gümüş ilk 11'i ile sahaya çıkan sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren tek gol ise 42. dakikada Selçuk İnan'ın penaltı atışıyla geldi.

Aslan deplasmanda galip! (MS: Boluspor 0-1 Galatasaray)

Öte yandan Galatasaray'da 90+3'te topu ağlara gönderen Muğdat'ın golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Aslan deplasmanda galip! (MS: Boluspor 0-1 Galatasaray)

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselecek olan takım, 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'ndaki rövanşın ardından belli olacak.

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