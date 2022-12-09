Tiago Çukur çok tartışılmıştı! Performansı yerlerde
Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Tiago Çukur'u tecrübe kazanması için kiraya gönderdi. Sarı-Lacivertliler'in büyük umutlarla transfer ettiği ve büyük potansiyel olarak gördüğü Tiago Çukur futbolcu kiraya gittiği Belçika'da aradığını bulumadı…
09.12.2022 13:35 - Son Güncelleme: 09.12.2022 13:35
Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Watford'un U21 takımından 250 bin Euro karşılığında transfer ettiği Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi Dender'a kiralandı. Genç yıldız bir türlü istenilen patlamayı yapamadı.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Tiago Çukur'un sezon sona erdikten sonra Jorge Jesus tarafından kadroda tutulup tutulmayacağı ise büyük merak konusu.
2021/2022 sezonunu Doncaster Rovers'ta kiralık olarak geçiren Tiago Çukur, kariyerinde çıktığı 71 maçta 17 gol ve 4 asist kaydetti.