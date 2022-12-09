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Tiago Çukur çok tartışılmıştı! Performansı yerlerde

Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği Tiago Çukur'u tecrübe kazanması için kiraya gönderdi. Sarı-Lacivertliler'in büyük umutlarla transfer ettiği ve büyük potansiyel olarak gördüğü Tiago Çukur futbolcu kiraya gittiği Belçika'da aradığını bulumadı&hellip;

Onur Koçhan
takvim.com.tr
Özel haber
09.12.2022 13:35 - Son Güncelleme: 09.12.2022 13:35
Tiago Çukur çok tartışılmıştı! Performansı yerlerde

Fenerbahçe'nin İngiliz ekibi Watford'un U21 takımından 250 bin Euro karşılığında transfer ettiği Tiago Çukur, Belçika 2. Lig ekibi Dender'a kiralandı. Genç yıldız bir türlü istenilen patlamayı yapamadı.

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Tiago Çukur çok tartışılmıştı! Performansı yerlerde

TİAGO ÇUKUR BEKLENENİ VEREMEDİ

Bu sezon 13 lig maçında şans bulan Tiago, 2 gol atarken 2 de asist yaptı. 20 yaşındaki santrafor, 14 Haziran'da Litvanya ile oynanan Uluslar Ligi maçında 6 dakika sahada kalarak A Milli olmuştu.

Tiago Çukur çok tartışılmıştı! Performansı yerlerde

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Tiago Çukur'un sezon sona erdikten sonra Jorge Jesus tarafından kadroda tutulup tutulmayacağı ise büyük merak konusu.

Tiago Çukur çok tartışılmıştı! Performansı yerlerde

Tam adı Tiago Süer Barbaros Çukur olan genç golcü, 30 Kasım 2002'de Hollanda'nın Amsterdam kentinde doğdu.

Tiago Çukur çok tartışılmıştı! Performansı yerlerde

Futbola PSCK altyapısında başlayan 20 yaşındaki forvet, Zeeburgia, Feyenoord ve AZ Alkmaar altyapılarında da forma giydi.

Tiago Çukur çok tartışılmıştı! Performansı yerlerde

1.96 boyundaki santrfor, 2020-2021 sezonu ara transfer döneminde İngiliz temsilcisi Watford'a transfer oldu.

Tiago Çukur çok tartışılmıştı! Performansı yerlerde

2021/2022 sezonunu Doncaster Rovers'ta kiralık olarak geçiren Tiago Çukur, kariyerinde çıktığı 71 maçta 17 gol ve 4 asist kaydetti.

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