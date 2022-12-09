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Altay Bayındır sürprizi! İtalyan devi peşinde: 30 milyondan aşağı giderse yazık olur

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır hakkında çok konuşulacak gelişmeler yaşanıyor. Serie A devi Inter'in Handanovic'in yerine Altay Bayındır'ı düşündüğü iddia edildi. Genç yıldızı en yakından tanıyan 3 isim Mustafa Kaplan, Tuna Yılmaz ve Fevzi Ljajic Takvim'e çok özel değerlendirmeler yaptı. İşte o açıklamalar...

Emrah Karalinç
Özel haber
takvim.com.tr
09.12.2022 16:28 - Son Güncelleme: 09.12.2022 16:28
Altay Bayındır sürprizi! İtalyan devi peşinde: 30 milyondan aşağı giderse yazık olur

Jorge Jesus yönetiminde şampiyonluk hedefleyen lider Fenerbahçe'de forma giyen ve zaman zaman taraftarların da tepkisini çeken Altay Bayındır'ın adı transferde Avrupa devleri ile anılmaya devam ediyor.

Serie A devi Inter'in Handanovic'in yerine Altay Bayındır'ı düşündüğü iddia edildi. Genç yıldızı en yakından tanıyan 3 isim; Mustafa Kaplan, Tuna Yılmaz ve Fevzi Ljajic TAKVİM'e çok özel değerlendirmeler yaptı.

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Altay Bayındır sürprizi! İtalyan devi peşinde: 30 milyondan aşağı giderse yazık olur

"ALTAY BAYINDIR 30 MİLYONDAN AŞAĞI GİDERSE YAZIK OLUR"

Ankaragücü'nde Altay Bayındır'a ilk olarak kaptanlığı veren teknik direktör Mustafa Kaplan, "Altay, çok başarılı bir kaleci. Fenerbahçe'de uzun yıllar devam etmek istediğini bana söylemişti. Çok profesyoneldir. Kendisini çok geliştirdi. Geleceği ile ilgili en doğru kararı Altay ve Fenerbahçe verecek. Ama 30 milyon euro bedelden aşağı giderse yazık olur" diye konuştu.

Altay Bayındır sürprizi! İtalyan devi peşinde: 30 milyondan aşağı giderse yazık olur

"AVRUPA'YA GİDERSE BAŞARILI OLUR"

Fenerbahçe'nin eski kalecilerinden Fevzi Ljajic, genç kaleci için şunları söyledi; "Altay geçen seneki gibi değil, farklar var. Fenerbahçe'de oynamak kolay değildir. Hele taraftarlar size antipati duyuyorsa işiniz zorlaşır.

Altay Bayındır sürprizi! İtalyan devi peşinde: 30 milyondan aşağı giderse yazık olur

Altay iyi bir kaleci. Hata yapma endişesini yenmeli. Stresten uzak kalmalı. Bir Fenerbahçeli olarak onun adına en iyisini diliyorum. Transfer için ise en doğru zaman belirlenmeli. Şayet gitmesi halinde Avrupa'da da başarılı olacağına inanıyorum"

Altay Bayındır sürprizi! İtalyan devi peşinde: 30 milyondan aşağı giderse yazık olur

"EN İYİ KALECİLERDEN NE FARKI VAR?"

Öte yandan Ankaragücü'nün eski yöneticilerinden biri olan Tuna Yılmaz da Altay Bayındır ile ilgili yine TAKVİM'e tespitler yaptı.

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