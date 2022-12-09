Altay Bayındır sürprizi! İtalyan devi peşinde: 30 milyondan aşağı giderse yazık olur

"ALTAY BAYINDIR 30 MİLYONDAN AŞAĞI GİDERSE YAZIK OLUR"

Ankaragücü'nde Altay Bayındır'a ilk olarak kaptanlığı veren teknik direktör Mustafa Kaplan, "Altay, çok başarılı bir kaleci. Fenerbahçe'de uzun yıllar devam etmek istediğini bana söylemişti. Çok profesyoneldir. Kendisini çok geliştirdi. Geleceği ile ilgili en doğru kararı Altay ve Fenerbahçe verecek. Ama 30 milyon euro bedelden aşağı giderse yazık olur" diye konuştu.