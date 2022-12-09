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İspanyol medyasından bomba iddia! Şaka değil gerçek: Galatasaray’da Ronaldo heyecanı

Son dakika transfer haberleri... Adı Galatasaray ile anılan Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olacağı yönündeki iddialarını yalanlamasının ardından İspanyol basınından Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir bomba bir iddia geldi.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
09.12.2022 09:26 - Son Güncelleme: 09.12.2022 12:17
İspanyol medyasından bomba iddia! Şaka değil gerçek: Galatasaray’da Ronaldo heyecanı

Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo geçtiğimiz günlerde Manchester United ile olan sözleşmesini sonlandırdı. 37 yaşındaki yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili belirsizlik ise devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İspanyol medyasından bomba iddia! Şaka değil gerçek: Galatasaray’da Ronaldo heyecanı

Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası sonrası hangi takıma transfer olacağı büyük merak konusu… Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldo ile ilgili transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.

İspanyol medyasından bomba iddia! Şaka değil gerçek: Galatasaray’da Ronaldo heyecanı

Diariogol adlı internet sitesinin haberine göre Cristiano Ronaldo'nun önünde 3 seçenek bulunuyor. Bunlar, ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye Ligi… Diariogol'e göre, tecrübeli oyuncunun ismi Inter Miami, Al Nassr ve Galatasaray ile anılıyor.

İspanyol medyasından bomba iddia! Şaka değil gerçek: Galatasaray’da Ronaldo heyecanı

Şu an Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda boy gösteren yıldız oyuncunun 3 takımdan birine imza atacağına kesin gözüyle bakılıyor.

İspanyol medyasından bomba iddia! Şaka değil gerçek: Galatasaray’da Ronaldo heyecanı

Ronaldo ile ilgili geçtiğimiz günlerde Al Nassr ile anlaştığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

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