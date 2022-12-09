İspanyol medyasından bomba iddia! Şaka değil gerçek: Galatasaray’da Ronaldo heyecanı
Son dakika transfer haberleri... Adı Galatasaray ile anılan Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olacağı yönündeki iddialarını yalanlamasının ardından İspanyol basınından Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir bomba bir iddia geldi.
09.12.2022 09:26 - Son Güncelleme: 09.12.2022 12:17
Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası sonrası hangi takıma transfer olacağı büyük merak konusu… Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Ronaldo ile ilgili transfer dedikodularının ardı arkası kesilmiyor.
Diariogol adlı internet sitesinin haberine göre Cristiano Ronaldo'nun önünde 3 seçenek bulunuyor. Bunlar, ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye Ligi… Diariogol'e göre, tecrübeli oyuncunun ismi Inter Miami, Al Nassr ve Galatasaray ile anılıyor.