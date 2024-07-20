TFF'nin yeni başkanının ilk icraatı belli oldu! Tepki çeken o kural değişiyor

TFF seçimlerinde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi devirerek federasyonun yeni başkanı olan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı merak konusuydu. Edinilen kulis bilgisine göre; TFF'nin yeni başkanının ilk yönetim kurulu toplantısında Mehmet Büyükekşi döneminde getirilen ve kulüpleri büyük sıkıntıya sokan yabancı oyuncu sayısını gündeme getireceği öğrenildi.