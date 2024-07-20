TFF'nin yeni başkanının ilk icraatı belli oldu! Tepki çeken o kural değişiyor

TFF seçimlerinde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'yi devirerek federasyonun yeni başkanı olan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı merak konusuydu. Edinilen kulis bilgisine göre; TFF'nin yeni başkanının ilk yönetim kurulu toplantısında Mehmet Büyükekşi döneminde getirilen ve kulüpleri büyük sıkıntıya sokan yabancı oyuncu sayısını gündeme getireceği öğrenildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) genel kurulunda yapılan seçim sonucunda İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı oldu.
Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı olarak yabancı futbolcu sınırını değiştireceği öğrenildi.
İLK TOPLANTIDA OYLAMAYA SUNACAK
Yeni başkan Hacıosmanoğlu'nun, özellikle kulüplerden gelen istek üzerine önceki federasyonun 12'ye düşürdüğü yabancı oyuncu sayısını tekrar 14'e çıkaracağı ve bunu ilk yönetim kurulu toplantısında oylamaya sunacağı bilgisine ulaşıldı.