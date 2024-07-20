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Trabzonspor'da bir transfer daha tamam... Genç oyuncu İstanbul'a geldi

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor transferde hareketli günler geçiriyor. Bordo mavililer son olarak Boavista forması giyen Pedro Malheiro'yu İstanbul'a getirdi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Portekizli futbolcu takıma katılmak üzere Trabzon'a gidecek.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 12:05 Güncelleme 20 Temmuz 2024, 12:34
Trabzonspor’da bir transfer daha tamam... Genç oyuncu İstanbul’a geldi 1

Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir şampiyonluk hikayesi yazmak isteyen Trabzonspor 7'inci transferini de bitirmek üzere. Karadeniz temsilcisinde Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Cihan Çanak, Borna Barisic, Ozan Tufan ve John David Lundstram takviyeleri yapılmıştı. Fırtına, Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesinden sonra Pedro Malheiro ile de el sıkıştı.

Trabzonspor’da bir transfer daha tamam... Genç oyuncu İstanbul’a geldi 2

5 DAKİKA KALA AYRILIK
Trabzonspor'da geçen sezonun devre arasında Borussia Dortmund'dan transfer edilen Thomas Meunier, kontratında yer alan maddenin aktifliğini yitirmesine 5 dakika kala kulübe mail atarak tek taraflı fesih yapmıştı. Bu gelişme üzerine yönetim de hem kendisine hem de transfer gerçekleştirecek takıma dava açılacağını duyurmuştu.

Trabzonspor’da bir transfer daha tamam... Genç oyuncu İstanbul’a geldi 3

LİLLE İLE ANLAŞTI
Trabzonspor'da ayrılan Thomas Meunier, Fransız temsilcisi Lille ile anlaştı. Transfer de resmen açıklandı. Kulüp yetkilileri anlaşmak üzere iletişime geçtiği bordo mavili kurmaylardan istediği cevabı da alamadı ve yasal süreç başladı.

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