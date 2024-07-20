Trabzonspor'da bir transfer daha tamam... Genç oyuncu İstanbul'a geldi

1 Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir şampiyonluk hikayesi yazmak isteyen Trabzonspor 7'inci transferini de bitirmek üzere. Karadeniz temsilcisinde Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Cihan Çanak, Borna Barisic, Ozan Tufan ve John David Lundstram takviyeleri yapılmıştı. Fırtına, Thomas Meunier'in sözleşmesini tek taraflı feshetmesinden sonra Pedro Malheiro ile de el sıkıştı.

2 5 DAKİKA KALA AYRILIK

Trabzonspor'da geçen sezonun devre arasında Borussia Dortmund'dan transfer edilen Thomas Meunier, kontratında yer alan maddenin aktifliğini yitirmesine 5 dakika kala kulübe mail atarak tek taraflı fesih yapmıştı. Bu gelişme üzerine yönetim de hem kendisine hem de transfer gerçekleştirecek takıma dava açılacağını duyurmuştu.