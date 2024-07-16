Trabzonspor'da ayrılık üstüne ayrılık! Abdullah Avcı yolcuları belirleyip biletlerini kesti

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 1-14 Temmuz tarihleri arasında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor yurda döndü. Antrenmanlarına Trabzon'da devam edecek bordo mavili ekip, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde kendisine çıkacak rakibini bekleyecek.
Galatasaray'ın 2 sezon üst üste şampiyon olduğu Süper Lig'de 2021-2022'den sonra yeni bir hikaye yazmak isteyen Trabzonspor'da görüşmeler ve temaslar hız kazandı. Kadrosunu güçlendirebilmek adına yoğun mesai harcayan yönetim, Abdullah Avcı'ya en iyi isimleri teslim etmeyi hedefliyor. Fakat gönderilmesi gereken isimler de var. Hem yabancı kontenjanı hem de maddi açıdan rahatlık sağlanması için bunun yapılması şart.
Karadeniz temsilcisinde can sıkıcı bir gelişme yaşandı. Geride kalan sezonun devre arasında Borussia Dortmund'dan alınan ve performansıyla da alkış toplayan Thomas Meunier, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.