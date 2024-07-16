Trabzonspor'da ayrılık üstüne ayrılık! Abdullah Avcı yolcuları belirleyip biletlerini kesti

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Galatasaray'ın 2 sezon üst üste şampiyon olduğu Süper Lig'de 2021-2022'den sonra yeni bir hikaye yazmak isteyen Trabzonspor'da görüşmeler ve temaslar hız kazandı. Kadrosunu güçlendirebilmek adına yoğun mesai harcayan yönetim, Abdullah Avcı'ya en iyi isimleri teslim etmeyi hedefliyor. Fakat gönderilmesi gereken isimler de var. Hem yabancı kontenjanı hem de maddi açıdan rahatlık sağlanması için bunun yapılması şart.