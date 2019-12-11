Onu tanıdınız mı? Beşiktaş ondan çok şey bekliyordu ama...
Yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Peki fotoğraftaki bu yıldızı tanıdınız mı? Bir dönemin genç yeteneği, umut vaad eden oyuncusu bu isim Beşiktaş forması giydi, umut vaad etti. Ancak futbol kariyeri pek beklenen gibi gitmedi. Şimdilerde kariyeri bambaşka bir yöne evrildi. İşte başta bu gizemli isim olmak üzere, futbolcuların yıllar içerisindeki inanılmaz değişimleri.
11.12.2019 17:08
- Son Güncelleme: 11.12.2019 17:08
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