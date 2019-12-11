Onu tanıdınız mı? Beşiktaş ondan çok şey bekliyordu ama...

ONU TANIDINIZ MI?

Türk futbolunun en çok umut vaat eden golcülerindendi. Şimdilerde ise bakın ne yapıyor?

İŞTE BAŞTA O İSİM OLMAK ÜZERE FUTBOLCULARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ