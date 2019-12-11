GaleriSpor

Onu tanıdınız mı? Beşiktaş ondan çok şey bekliyordu ama...

Yıllar onları öyle bir değiştirdi ki, kimisine ilaç gibi geldi kimisi içinde işler pek iyi gitmedi. Peki fotoğraftaki bu yıldızı tanıdınız mı? Bir dönemin genç yeteneği, umut vaad eden oyuncusu bu isim Beşiktaş forması giydi, umut vaad etti. Ancak futbol kariyeri pek beklenen gibi gitmedi. Şimdilerde kariyeri bambaşka bir yöne evrildi. İşte başta bu gizemli isim olmak üzere, futbolcuların yıllar içerisindeki inanılmaz değişimleri.

11.12.2019 17:08 - Son Güncelleme: 11.12.2019 17:08
Onu tanıdınız mı? Beşiktaş ondan çok şey bekliyordu ama...

ONU TANIDINIZ MI?

Türk futbolunun en çok umut vaat eden golcülerindendi. Şimdilerde ise bakın ne yapıyor?

İŞTE BAŞTA O İSİM OLMAK ÜZERE FUTBOLCULARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Onu tanıdınız mı? Beşiktaş ondan çok şey bekliyordu ama...

Sarı lacivertliler Arjantin futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen Ariel Ortega'yı 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.

Onu tanıdınız mı? Beşiktaş ondan çok şey bekliyordu ama...

Ajartin Milli Takımı'nda da forma giyen yıldız futbolcunun İstanbul'a gelişi de olay olmuştu.

Onu tanıdınız mı? Beşiktaş ondan çok şey bekliyordu ama...

Ariel Ortega 1 yıl sonra ise sarı lacivertli kulüpten ayrılmıştı.

Onu tanıdınız mı? Beşiktaş ondan çok şey bekliyordu ama...

İŞTE ORTEGA'NIN SON HALİ

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı TFF'nin verdiği lmit arttırım kararının arkasında kim var?
TFF'nin verdiği "lmit arttırım" kararının arkasında kim var?