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Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG maçı 11'i...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne bu akşam karşılaşacağı PSG maçıyla veda edecek. Zorlu karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi şansını zorlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip bu maç için dün Fransa'ya gitti. Karşılaşma öncesi Galatasaray'da Babel, Luyindama, Adem Büyük, Feghouli gibi isimlerin sakatlıkları göze çarpıyor. Fatih Terim ve Tuchel zorlu karşılaşmada sahaya sürecekleri 11'leri belirledi. İşte Galatasaray ve PSG'nin muhtemel 11'leri...

11.12.2019 13:04 - Son Güncelleme: 11.12.2019 13:04
Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG maçı 11'i...

Galatasaray'da, gözler Devler Ligi'nde oynanacak Paris Saint Germain maçına çevrildi.

Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG maçı 11'i...

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu altıncı maçına PSG karşısında çıkacak olan Galatasaray, bu arenada ilk galibiyetini almak istiyor.

Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG maçı 11'i...

Henüz grupta galibiyeti bulunmayan Galatasaray Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için PSG karşısında kazanması gerekiyor.

Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG maçı 11'i...

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE NASIL GİDER?
Sarı-kırmızılıların Avrupa'da yoluna devam etmesi için 3. olması gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansı kalmayan Galatasaray, 3. olursa yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG maçı 11'i...

Son haftaya 2 puanla son sırada giren Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde yoluna devam edilmesi için PSG karşısında kazanması, Club Brugge'ın da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor.

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