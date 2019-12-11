Fatih Terim kararını verdi! İşte Galatasaray'ın PSG maçı 11'i...

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne bu akşam karşılaşacağı PSG maçıyla veda edecek. Zorlu karşılaşmayı kazanarak UEFA Avrupa Ligi şansını zorlamak isteyen sarı-kırmızılı ekip bu maç için dün Fransa'ya gitti. Karşılaşma öncesi Galatasaray'da Babel, Luyindama, Adem Büyük, Feghouli gibi isimlerin sakatlıkları göze çarpıyor. Fatih Terim ve Tuchel zorlu karşılaşmada sahaya sürecekleri 11'leri belirledi. İşte Galatasaray ve PSG'nin muhtemel 11'leri...

11.12.2019 13:04 - Son Güncelleme: 11.12.2019 13:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





