RAMAZAN İMSAKİYE
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TFF'den 23 Nisan sürprizi! Milli futbolcuların çocukluk fotoğraflarını yayınladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanırken TFF'den sürpriz bir hamle geldi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcuların çocukluk fotoğraflarını yayınlayarak kutladı.

23.04.2021 17:01 - Son Güncelleme: 23.04.2021 17:13
TFF'den 23 Nisan sürprizi! Milli futbolcuların çocukluk fotoğraflarını yayınladı

TFF'den yapılan açıklamada, "Onlar, hayallerinin peşinde koşan bizim çocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı. İşte milli futbolcuların çocukluk kareleri...


MERT GÜNOK

GALERİ DEVAM EDİYOR
TFF'den 23 Nisan sürprizi! Milli futbolcuların çocukluk fotoğraflarını yayınladı

YUSUF YAZICI

TFF'den 23 Nisan sürprizi! Milli futbolcuların çocukluk fotoğraflarını yayınladı

CANER ERKİN

TFF'den 23 Nisan sürprizi! Milli futbolcuların çocukluk fotoğraflarını yayınladı

CENK TOSUN

TFF'den 23 Nisan sürprizi! Milli futbolcuların çocukluk fotoğraflarını yayınladı

ALTAY BAYINDIR