TFF'den 23 Nisan sürprizi! Milli futbolcuların çocukluk fotoğraflarını yayınladı

TFF'den yapılan açıklamada, "Onlar, hayallerinin peşinde koşan bizim çocuklar... Tüm çocukların hayallerine kavuşacağı bir gelecek umuduyla onlara bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı, sevgi ve minnetle; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun!" ifadeleri kullanıldı. İşte milli futbolcuların çocukluk kareleri...





MERT GÜNOK

