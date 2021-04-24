Galatasaray kritik Antalya deplasmanında! İşte Terim'in Antalya maçı 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Zirvenin 6 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılar, şampiyonluk şansını devam ettirmek için mutlak zafer arayacak. Takımda eksikler göz korkuturken taraftar grubu tarafından istifası istenen Fatih Terim ise kalan 6 maçta yeni galibiyet serisi başlatmak istiyor. Karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Terim ilk 11'ini netleştirdi.
24.04.2021 08:28
- Son Güncelleme: 24.04.2021 08:35
Şampiyonluk yarışında beklenen çıkışı bir türlü yapamayan Galatasaray bugün deplasmanda Antalyaspor'un konuğu olacağı maçta ya tamam ya devam diyecek.
Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde iç ve dış sahada üst üste kötü sonuçlar alarak şampiyonluk yarışında geriye düşen sarı-kırmızılı takım, Antalya ekibi karşısında kötü gidişata dur demek ve şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.
Lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde bulunan sarı-kırmızılılar, Antalya karşısında 3 puan alıp, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.
4 EKSİK VAR, 1 İSİM İSE SINIRDA
Geçtiğimiz hafta evinde Trabzonspor ile berabere kalan Cimbom, mutlak galibiyet hesapları yaparken takımda 4 futbolcu çeşitli nedenlerle Antalyaspor maçının kadrosunda yer alamayacak.
Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve De- Andre Yedlin ile koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mostafa Mohamed mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.