Galatasaray kritik Antalya deplasmanında! İşte Terim'in Antalya maçı 11'i

Sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Henry Onyekuru ve De- Andre Yedlin ile koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mostafa Mohamed mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan müsabaka öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.