Galatasaray'da 150 milyon TL'lik dev zarar! Yönetimden Fatih Terim'e şok suçlama

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

"Marcao aldığımızdan beri gelişen, müthiş bir sol ayağı olan, iyi profesyonel. O rakamların az olduğunu düşünüyorum Marcao'ya, her geçen gün üzerine koyarak devam edecek. Sayın yönetimimiz Galatasaray lehine bir şey uygun görürlerse, onu paylaşırız. Birçok isteyeni olmuştu ama her şey kolay değil öyle. Gitmeler, gelmeler bu kadar çok ses getirmemeli, bunlar artık çok doğal. 5 sene mukavele yapıyorsunuz, oyuncu 1 sene sonra gitmek istiyorum diyor, o zaman gidişler, gelişler doğal. Onun gibi genç, yetenekli birçok oyuncuyu katacağız inşallah."