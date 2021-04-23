Galatasaray'da 150 milyon TL'lik dev zarar! Yönetimden Fatih Terim'e şok suçlama
Üst üste yaptığı puan kayıplarıyla hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin gerisinde kalan Galatasaray'da Fatih Terim ile yönetimin arasındaki ipler gerildi. Sezon sonunda bazı değişimler olması beklenen Galatasaray'da, sezon başında Marcao'ya gelen 15 milyon euroluk teklifi reddeden yönetim bunun pişmanlığını yaşarken, bu konuda yönetimden bazı isimlerin Fatih Terim'i suçladığı öğrenildi. Marcao'nun değerinin düşmesinden endişelenen yönetimin zarardan Terim'i sorumlu tuttuğu öğrenildi.
Aradan yaklaşık 9 ay geçti ve Marcao konusu bir kez daha masaya geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında yaşanan büyük krizin ardından Marcao konusunda Fatih Terim'e tepki geldi. Galatasara Yönetimi, "Fatih hoca hangi transferi istediyse yaptık, sezon başında Marcao için 15 milyon euroluk bir teklif geldi, kulübün ekonomik durumunu çözebilmek için iyi rakamlardı ancak Fatih hoca istemediği için satışı gerçekleştirmedik" diyerek bombayı bir kez daha Fatih Terim'in kucağına bıraktı.
FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?
"Marcao aldığımızdan beri gelişen, müthiş bir sol ayağı olan, iyi profesyonel. O rakamların az olduğunu düşünüyorum Marcao'ya, her geçen gün üzerine koyarak devam edecek. Sayın yönetimimiz Galatasaray lehine bir şey uygun görürlerse, onu paylaşırız. Birçok isteyeni olmuştu ama her şey kolay değil öyle. Gitmeler, gelmeler bu kadar çok ses getirmemeli, bunlar artık çok doğal. 5 sene mukavele yapıyorsunuz, oyuncu 1 sene sonra gitmek istiyorum diyor, o zaman gidişler, gelişler doğal. Onun gibi genç, yetenekli birçok oyuncuyu katacağız inşallah."