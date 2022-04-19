Beşiktaş'ta bir devir bitiyor mu? Atiba Hutchinson için gözler Valerien Ismael'de
Beşiktaş ile sözleşmesinin son senesine olan ve ülkesi Kanada ile önümüzdeki kasım ayında Katar'da yapılacak olan Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Atiba Hutchinson, Siyah-Beyazlı kulüpte 1 yıl daha kalmak istiyor. Önder Karaveli sonrası göreve gelen Valerien Ismael'in 3 maçta sadece Trabzonspor'a karşı duraklama anlarında şans verdiği Kanadalı orta saha oyuncusu için sezon sonu ayrılık ihtimali de güçlü bir şekilde beliriyor.
Beşiktaş'ta 9 yıllık Atiba Hutchinson devri sezon sonunda sona erebilir. Siyah-Beyazlı ekiple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 39 yaşındaki orta saha oyuncusu, önümüzdeki kasım ayında Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda ülkesiyle boy gösterebilmek adına futbola devam etmek ve kariyerine bu sebeple 1 yıl daha devam etmek istiyor.
Gelecek sezon da Beşiktaş'ta kalmak isteyen ve Siyah-Beyazlı kulüpten 1 yıllık yeni sözleşme bekleyen Atiba için gözler ise takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in vereceği karara çevrilmiş durumda.
Orta sahadaki tercihini Josef ve Can Bozdağan ikilisinden yana kullanmayı tercih eden Valerien Ismael, Atiba'ya şimdilik takımda şans vermezken, bu durum Kanadalı futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılabileceği yönünde de yorumlandı.