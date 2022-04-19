Beşiktaş’ta bir devir bitiyor mu? Atiba Hutchinson için gözler Valerien Ismael’de

Ismael yönetimindeki 3 lig maçında sadece Trabzonspor'a karşı 90. dakikada oyuna giren ve duraklama anlarında sahada kalan Atiba, daha sonra oynanan Alanyaspor ve Giresunspor maçlarında ise kulübeye mahkum oldu. Bu iki maçta hiç süre alamadı.