RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe'den yerli sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Son dakika haberi... Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol beke yerli takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı için devreye girdi. Eren Elmalı için istenen bonservis bedeli de belli oldu.

06.04.2022 17:42 - Son Güncelleme: 06.04.2022 17:42
Fenerbahçe’den yerli sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Süper Lig'de kademeli olarak azalacak olan yabancı kontenjanı, birçok takımı olduğu kadar Fenerbahçe'yi de transferde yerli isimlere yönelmeye itti.

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Fenerbahçe’den yerli sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Bu doğrultuda kaliteli Türk futbolcuları kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, milli sol bek Eren Elmalı için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.

Fenerbahçe’den yerli sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

21 yaşındaki sol bek için lacivert-beyazlılar 5.5 milyon euro gibi bir bonservis bedeli talep ediyor.

Fenerbahçe’den yerli sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Kanarya ise bu rakamı en azından 2.5 seviyesine indirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe’den yerli sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Fotomaç'ın haberine göre Başkan Ali Koç'un da kişisel ilişkilerini kullanarak bu transferi bizzat dahil olması bekleniyor.

Fenerbahçe’den yerli sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu

Eren'in de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor.

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