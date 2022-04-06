Fenerbahçe'den yerli sol bek hamlesi! İstenen bonservis belli oldu
Son dakika haberi... Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamaya hak kazanmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan da yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol beke yerli takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Kasımpaşa'dan Eren Elmalı için devreye girdi. Eren Elmalı için istenen bonservis bedeli de belli oldu.
06.04.2022 17:42 - Son Güncelleme: 06.04.2022 17:42
Süper Lig'de kademeli olarak azalacak olan yabancı kontenjanı, birçok takımı olduğu kadar Fenerbahçe'yi de transferde yerli isimlere yönelmeye itti.
Bu doğrultuda kaliteli Türk futbolcuları kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, milli sol bek Eren Elmalı için Kasımpaşa ile görüşmelerini sürdürüyor.