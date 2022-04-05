Disiplin talimatnamesi Cyle Larin için ne diyor? İşte Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızını bekleyen ceza...
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 31. Haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçta sonradan oyuna giren ve 80.dakikada Siopis'e tokat attığı için kırmızı kart gören Cyle Larin, futbol disiplin talimatnamesinin 43.maddesine uyarınca "kural dışı hareketi" sebebiyle PFDK'ye sevk edildi. Bu karar "Saldırı" gerekçesiyle PFDK'ye sevki beklenen Kanadalı oyuncuyu bekleyen cezayı hafifletti. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
Beşiktaş'ın Trabzonpor ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren ve maçın 80.dakikasında rakibi Manolis Siopis'e tokat atan Siyah-Beyazlılar'ın golcü oyuncusu Cyle Larin, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırılmış ve takımını 10 kişi bırakmıştı.
Ancak TFF Hukuk Müşavirliği, Kanadalı yıldızı, "kural dışı hareketi" sebebiyle 43.maddeden PFDK'ye sevk edince Larin'i bekleyen ceza da otomatik olarak azaldı.
"Saldırı" gerekçesiyle 44.maddeden disipline sevki durumunda 5-10 maç arası bir ceza ile karşı karşıya kalacak olan Cyle Larin, , "kural dışı hareketi" sebebiyle PFDK'ye sevk edilince 43.maddeye göre daha düşük bir ceza alacak.
43.maddeye uyarınca Larin'in hareketi k sert ve ciddi faul olarak değerlendirilirse Beşiktaş'ın yıldız ismi 2-4 maç arası bir cezaya çarptırılacak.