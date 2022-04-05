Disiplin talimatnamesi Cyle Larin için ne diyor? İşte Beşiktaş’ın Kanadalı yıldızını bekleyen ceza...

"Saldırı" gerekçesiyle 44.maddeden disipline sevki durumunda 5-10 maç arası bir ceza ile karşı karşıya kalacak olan Cyle Larin, , "kural dışı hareketi" sebebiyle PFDK'ye sevk edilince 43.maddeye göre daha düşük bir ceza alacak.