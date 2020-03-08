Terim'den sürpriz karar! İşte Sivasspor - Galatasaray maçı 11'leri...

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takım da sezonun geride kalan bölümünde 48'er puan topladı. Kazanan takım puan farkıyla üstte yer alacak. Ayrıca Galatasaray açısından Sivas'taki maçın çok farklı anlamları da var. Bir kere galibiyet serisini 9'a çıkartacak ve bir sezonda üst üste kazanma rekorunu yenileyecek.