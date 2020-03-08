Terim'den sürpriz karar! İşte Sivasspor - Galatasaray maçı 11'leri...
Süper Lig'in 25. haftasının en kritik maçı bu akşam Sivas'ta oynanacak. Süper Lig'de 48'er puanı bulunan iki takım Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 8 karşılaşmanın tümünü kazanırken, Sivasspor ise bu yıl sahasında oynadığı 12 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'da Lemina tamamen iyileşip maç kadrosuna dahil edildi. Ancak Terim'in Lemina'yı sürpriz bir kararla riske etmeyeceği öğrenildi. İşte Sivasspor - Galatasaray maçı 11'leri...
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren iki takım da sezonun geride kalan bölümünde 48'er puan topladı. Kazanan takım puan farkıyla üstte yer alacak. Ayrıca Galatasaray açısından Sivas'taki maçın çok farklı anlamları da var. Bir kere galibiyet serisini 9'a çıkartacak ve bir sezonda üst üste kazanma rekorunu yenileyecek.
TERİM DE EGALE EDECEK
Sarı-kırmızılı takım, daha önce Süper Lig'de iki kez bir sezonda 9 maçlık galibiyet serisi elde etmişti. 1987-1988 sezonunda son 9 maçını kazanan Galatasaray, 2011- 2012'de ise 12 ila 20. haftalarda üst üste 9 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim de Demir Grup Sivasspor maçının kazanılması halinde kariyerinde galibiyet serisi rekorunu tekrarlayacak. Tecrübeli teknik adam, kariyerindeki galibiyet serisi rekorunu 2011- 2012 sezonunda sarı-kırmızılı takımın başında yaşadı. Galatasaray, tecrübeli çalıştırıcı idaresinde ligde söz konusu sezonun 12 ila 20. haftalardaki 9 maçı kazandı.
FATİH TERİM: 7 RIZA ÇALIMBAY: 2
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay bugün bir kez daha rakip olacak. İki hoca 8 Süper Lig, 1 de Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Terim, Galatasaray'ın başında olurken, Çalımbay ise Denizlispor, Trabzonspor ve Sivasspor'u çalıştırıyordu. İki teknik adam arasında oynanan9 karşılaşmada Terim'in 7-2 üstünlüğü bulunuyor.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ