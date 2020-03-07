Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu yedek kulübesinde...

KULÜBEDE EMRE DETAYI

Emre, teknik direktör eksikliğinde hafta içinde antrenmanda takımın başında yer alan isimlerden biri olmuştu. Emre Belözoğlu'nun maç sırasında kulübenin antrenörler tarafından kullanılan kısmında oturması dikkat çekti. Emre Belözoğlu, maç sırasında takım arkadaşlarına sürekli taktikler verdi. Adeta bir yardımcı antrenör gibi takım arkadaşlarına direktif yolladı. Ayrıca Belözoğlu, takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle sürekli fikir alışverişinde bulundu.