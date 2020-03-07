Haberler Galeri Spor Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu yedek kulübesinde...

Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu yedek kulübesinde...

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de takımın başında UEFA A Lisansı olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle çıktı. Takım kadrosunda yer alan ve yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu'nun görüntüsü ise dikkat çekti. İşte o kareler...

07.03.2020 23:02 - Son Güncelleme: 07.03.2020 23:02
Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu yedek kulübesinde...

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından Yukatel Denizlispor karşısında takımın başında antrenör Zeki Murat Göle yer aldı. Zeki Murat Göle takımın başında kulübede bulunurken, Volkan Demirel de ısınma sırasında sahaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu yedek kulübesinde...

EMRE BELÖZOĞLU KADRODA

Fenerbahçe'de sakatlığı geçen kaptan Emre Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçında kadroda yer aldı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu, ligdeki Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor mücadelelerinin ardından takıma döndü.

Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu yedek kulübesinde...

KULÜBEDE EMRE DETAYI

Emre, teknik direktör eksikliğinde hafta içinde antrenmanda takımın başında yer alan isimlerden biri olmuştu. Emre Belözoğlu'nun maç sırasında kulübenin antrenörler tarafından kullanılan kısmında oturması dikkat çekti. Emre Belözoğlu, maç sırasında takım arkadaşlarına sürekli taktikler verdi. Adeta bir yardımcı antrenör gibi takım arkadaşlarına direktif yolladı. Ayrıca Belözoğlu, takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle sürekli fikir alışverişinde bulundu.

Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu yedek kulübesinde...
Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu yedek kulübesinde...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe Başkanı Galatasaray efsanesi hakkındaki gerçeği açıklamıştı: Fatih Terim'i takımın başına getirmek istedik
Fenerbahçe Başkanı Galatasaray efsanesi hakkındaki gerçeği açıklamıştı: Fatih Terim'i takımın başına getirmek istedik