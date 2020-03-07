Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor maçında dikkat çeken kare! Emre Belözoğlu yedek kulübesinde...
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 6 maça yükseldi. Ersun Yanal'ın görevi bırakmasının ardından ilk maçına çıkan Fenerbahçe'de takımın başında UEFA A Lisansı olan yardımcı antrenör Zeki Murat Göle çıktı. Takım kadrosunda yer alan ve yedek kulübesinde bulunan Emre Belözoğlu'nun görüntüsü ise dikkat çekti. İşte o kareler...
07.03.2020 23:02
- Son Güncelleme: 07.03.2020 23:02
KULÜBEDE EMRE DETAYI
Emre, teknik direktör eksikliğinde hafta içinde antrenmanda takımın başında yer alan isimlerden biri olmuştu. Emre Belözoğlu'nun maç sırasında kulübenin antrenörler tarafından kullanılan kısmında oturması dikkat çekti. Emre Belözoğlu, maç sırasında takım arkadaşlarına sürekli taktikler verdi. Adeta bir yardımcı antrenör gibi takım arkadaşlarına direktif yolladı. Ayrıca Belözoğlu, takımın başında sahaya çıkan Zeki Murat Göle sürekli fikir alışverişinde bulundu.
DİĞER GALERİLER