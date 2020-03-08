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Denizlispor maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay yorum
Denizlispor maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için olay yorum
Usta spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u konuk ettiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken yorumlarda bulundu. Dilmen, sarı-lacivertli camianın 25. hafta itibariyle şampiyonluk şansını yitirdiğini söylerken, "Fenerbahçe için 'The End'! Şampiyonlar Ligi ön elemesi şansı da kalmadı" diye konuştu.
08.03.2020 11:18
- Son Güncelleme: 08.03.2020 11:18
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı.
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Sarı-lacivertli ekibin golleri Ozan Tufan ve Serdar Aziz'den gelirken, yeşil-siyahlı takımın gollerini Murawski (P) ve Mustafa Yumlu kaydetti.
Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunurken flaş yorumlara imza attı.
İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN DEĞERLENDİRMELERİ
"Çok kısa süre önce Başakşehir maçında süper bir takım vardı. Gaziantep'i Gaziantep'te yenmişti. 'Ooo Fenerbahçe' derken, ne oldu da gitti?"
"Fenerbahçe, kazansaydı belki toparlama şansı vardı. Fenerbahçe için 'The End'! Şampiyonlar Ligi ön elemesi şansı da kalmadı."