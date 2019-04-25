Galatasaray'ın yıldızı Onyekuru'nun fiyatı el yakıyor!
Galatasaray'ın 21 yaşındaki yıldızı Onyekuru el yakıyor! Galatasaray, Everton'dan 800 bin euroya kiraladığı Onyekuru'yu takımda tutmak istiyor ama Marsilya, Monaco, Sevilla, B.Dortmund ve Brugge gibi takımlar devreye girdi bile. Talipleri artınca Everton Onyekuru'nun fiyatını yükseltti.
25.04.2019 10:15
- Son Güncelleme: 25.04.2019 10:26
Galatasaray'ın gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği Henry Onyekuru'nun taliplileri her geçen gün artıyor.
Sarı-Kırmızılı takım, Nijeryalı oyuncuyu sezon başında Everton'dan 800 bin euroya kiralamıştı.
Sarı-Kırmızılı yöneticiler o dönem çok istemesine rağmen İngiliz kulübü anlaşmaya satın alma opsiyonu koydurmamıştı.
EVERTON PLANLARINI DEĞİŞTİRDİ
O nedenle Cim-Bom'un 21 yaşındaki oyuncu ile seneye de yola devam edebilmesi için Everton ile anlaşma yapması gerekiyor.
Ancak, bu sezonki performansıyla dikkat çeken ve Avrupa'nın birçok kulübünün takibinde olan Onyekuru'nun değerinin yükselmesi, İngiliz yöneticierin de bu oyuncu ile ilgili planlarını değiştirmesine ve bonservis bedelinin yükselmesine neden oldu.