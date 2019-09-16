Terim'den 2 yıldıza çizik! Ocakta yolcular

Trasfer sezonunun en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. İlk 4 maçta 7 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekipte Kasımpaşa galibiyetine rağmen sahadaki oyun Fatih Terim'i ve taraftarları tatmin etmedi. Baskısız futbol nedeniyle harekete geçen Terim, iki yıldızın üstünü çizdi. İki isim için de ocak transfer döneminde teklif gelmesi halinde yönetime "satılabilir" raporu veren tecrübeli teknik adamın daha genç isimler üzerinde yoğunlaşacağı belirtildi. İşte son dakika Galatasaray gelişmeleri...

16.09.2019 08:48 - Son Güncelleme: 16.09.2019 08:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





