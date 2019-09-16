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Terim'den 2 yıldıza çizik! Ocakta yolcular

Trasfer sezonunun en hızlı takımlarından olan Galatasaray'da beklenmedik bir gelişme yaşandı. İlk 4 maçta 7 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekipte Kasımpaşa galibiyetine rağmen sahadaki oyun Fatih Terim'i ve taraftarları tatmin etmedi. Baskısız futbol nedeniyle harekete geçen Terim, iki yıldızın üstünü çizdi. İki isim için de ocak transfer döneminde teklif gelmesi halinde yönetime "satılabilir" raporu veren tecrübeli teknik adamın daha genç isimler üzerinde yoğunlaşacağı belirtildi. İşte son dakika Galatasaray gelişmeleri...

16.09.2019 08:48 - Son Güncelleme: 16.09.2019 08:49
Terim'den 2 yıldıza çizik! Ocakta yolcular

Galatasaray'da Ocak ayında 2 yıldızla yolların ayrılması gündeme geldi.

Terim'den 2 yıldıza çizik! Ocakta yolcular

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna kattı.

Terim'den 2 yıldıza çizik! Ocakta yolcular

Transferin son gününde dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'nun transferini duyuran sarı-kırmızılılar, Lemina, Andone, Babel, Seri ve Nzonzi gibi Avrupa piyasasında ismini duyurmuş yıldızlara imza attırdı.

Terim'den 2 yıldıza çizik! Ocakta yolcular

3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray alternatifi bol bir kadro kurmuş ve iddiasını konuşturmuştu.

Terim'den 2 yıldıza çizik! Ocakta yolcular

Süper Lig'in ilk 4 haftası geride kalırken sarı-kırmızılı takım 7 puan toplarken 5 puan kaybı yaşadı.

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