Sakatlıklar Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor! Ivanıldo Fernandes sahayı sedyeyle terk etti!
Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Geçlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un yakasını sakaktlıklar bırakmıyor. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Yusuf Sarı'nın yanına bir isim daha eklendi. Bordo-mavili ekibin Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta Ivanıldo Fernandes sakatlık geçirdi. Fernandes, sahayı sedye ile terketmek zorunda kaldı. İşte Ivanıldo Fernandes'in sahayı sedyeyle terk ettiği o anlar ve Trabzonspor - Gençlerbirliği maçından kareler...
15.09.2019 22:15
- Son Güncelleme: 15.09.2019 22:19
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