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Sakatlıklar Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor! Ivanıldo Fernandes sahayı sedyeyle terk etti!

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Geçlerbirliği ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un yakasını sakaktlıklar bırakmıyor. Fırtına'da sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Yusuf Sarı'nın yanına bir isim daha eklendi. Bordo-mavili ekibin Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldiği maçta Ivanıldo Fernandes sakatlık geçirdi. Fernandes, sahayı sedye ile terketmek zorunda kaldı. İşte Ivanıldo Fernandes'in sahayı sedyeyle terk ettiği o anlar ve Trabzonspor - Gençlerbirliği maçından kareler...

15.09.2019 22:15 - Son Güncelleme: 15.09.2019 22:19
Sakatlıklar Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor! Ivanıldo Fernandes sahayı sedyeyle terk etti!

Trabzonspor ile Gençlerbirliği Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya geldi.

Sakatlıklar Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor! Ivanıldo Fernandes sahayı sedyeyle terk etti!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligde son oynadıkları Fenerbahçe maçının 11'inden farklı olarak Gençlerbirliği karşısında iki değişikliğe gitti.

Sakatlıklar Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor! Ivanıldo Fernandes sahayı sedyeyle terk etti!

Karaman, savunmada Hüseyin'in yerine Hosseini, hafta içi antrenmanda sakatlanan Ekuban'ın yokluğunda ise 11'de Mikel'e forma şansı tanıdı.

Sakatlıklar Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor! Ivanıldo Fernandes sahayı sedyeyle terk etti!

Sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Caleb Ekuban'ın yanı sıra hafta içinde takımla çalışmalara yeni başlayan Kamil Ahmet ile Onazi de kadroda yer almadı.

Sakatlıklar Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor! Ivanıldo Fernandes sahayı sedyeyle terk etti!

STURRIDGE İLK KEZ

Trabzonspor'da fiziksel olarak tam hazır olmadığı gerekçesiyle önceki maçlarda kadroya alınmayan yeni transferlerden Daniel Sturridge, lige verilen milli arada gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Gençlerbirliği maçıyla ilk kez bordo-mavili takımın kadrosunda yer aldı.

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