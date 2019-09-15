Sakatlıklar Trabzonspor'un yakasını bırakmıyor! Ivanıldo Fernandes sahayı sedyeyle terk etti!

STURRIDGE İLK KEZ



Trabzonspor'da fiziksel olarak tam hazır olmadığı gerekçesiyle önceki maçlarda kadroya alınmayan yeni transferlerden Daniel Sturridge, lige verilen milli arada gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Gençlerbirliği maçıyla ilk kez bordo-mavili takımın kadrosunda yer aldı.