Fenerbahçe zorlu virajda! İşte Ersun Yanallı Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Süper Lig'in 4. haftası liderlik maçıyla son buluyor. Lige 3'te 3 ile fırtına gibi bir başlangıç yapan Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Kazananın lider olacağı mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Alanya'ya Emre Belözoğlu'ndan yoksun giden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal orta sahada sürpriz bir isme forma vermeye hazırlanıyor. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

16.09.2019 10:00 - Son Güncelleme: 16.09.2019 10:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





