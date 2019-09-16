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Fenerbahçe zorlu virajda! İşte Ersun Yanallı Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Süper Lig'in 4. haftası liderlik maçıyla son buluyor. Lige 3'te 3 ile fırtına gibi bir başlangıç yapan Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Kazananın lider olacağı mücadelede Halis Özkahya düdük çalacak. Alanya'ya Emre Belözoğlu'ndan yoksun giden Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal orta sahada sürpriz bir isme forma vermeye hazırlanıyor. İşte Alanyaspor - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

16.09.2019 10:00 - Son Güncelleme: 16.09.2019 10:00
Fenerbahçe zorlu virajda! İşte Ersun Yanallı Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Fenerbahçe'de gözler Alanyaspor maçına çevrildi...

Fenerbahçe zorlu virajda! İşte Ersun Yanallı Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Ligde 3 maçta topladığı 7 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, lidere konuk oluyor.

Fenerbahçe zorlu virajda! İşte Ersun Yanallı Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Ligde ilk 3 maçı kayıpsız geçen Alanya'yı yenerek tekrar liderliğe yükselmenin diğer takımlara karşı psikolojik üstünlük getireceğini savunan Yanal, bu bakımdan alınacak bir galibiyetin çok değerli olacağını ifade etti.

Fenerbahçe zorlu virajda! İşte Ersun Yanallı Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Yardımcılarıyla birlikte Alanyaspor'un maçlarını izleyip analiz yapan Yanal, rakiplerinin temel zaafını savunma hattının arkasına atılan derin toplar olarak belirledi.

Fenerbahçe zorlu virajda! İşte Ersun Yanallı Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Bu noktada Max Kruse'ye büyük iş düşeceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, Alman futbolcuya, "Trabzon maçında yaptığın gibi her fırsatta rakip defansın arkasına top atman gerekiyor" dedi.

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