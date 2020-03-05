Terim Sivasspor maçı için kararını verdi! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
2020'ye fırtına gibi başlayan ve Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanı dahil oynadığı son 8 karşılaşmanın tamamını kazanan Galatasaray, şampiyonluk yolunda en kritik deplasmanlardan birine çıkıyor. Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'un konuğu olacak sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Lemina'nın iyileşmesi ve Belhanda'nın cezasını tamamlaması yüzleri güldürdü. Zorlu deplasman öncesi Fatih Terim kadro ile ilgili kararını verdi. İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı 11'i...
Galatasaray'ın üst üste aldığı sekiz galibiyet sonrası yakaladığı çıkış camiada yüzleri güldürüyor. Her hafta üstüne koyarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim ise tam olarak mutlu değil. Yüzde 62 topla oynama yüzdesine sahip Aslan'da girilen 12 gol pozisyonundan 3'ü golle sonuçlandırıldı.
Sivas mücadelesi öncesi set hücumlarında ve organize atak çalışması yaptıracak olan deneyimli çalıştırıcı öğrencilerine "İyiyiz, ama daha da iyi olmalıyız. Bulduğumuz fırsatlar zorlu rakiplerimiz karşısında daha da değerli olacak. Bu yüzden son hamlelerde yaptığımız hataları gidermeliyiz. Rakip kaleye gitmedeki başarımızı gole çevirme oranına da yansıtmalıyız" uyarısında bulundu.