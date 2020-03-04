Cengiz Ünder bakın hangi takımı tutuyor... Cengiz Ünder kimdir, aslen nereli?
Altınordu, Medipol Başakşehir, Milli Takım derken sonunda AS Roma... 21 yaşındaki genç yıldız Cengiz Ünder performansı ile Türkiye'nin gururu, Milli Takımımızın vazgeçilmezi oldu. EURO 2020 elemelerinde gösterdiği performans ve attığı goller de bunun cabası. Aslen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden olan Cengiz Ünder, Serie A'da çok konuşulmaya devam ediyor. Milli yıldızımız hakkındaki bu gerçek çok şaşırttı. Peki Cengiz Ünder'in hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz?
Kenan Karaman
Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.
Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;
"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."