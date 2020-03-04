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Cengiz Ünder bakın hangi takımı tutuyor... Cengiz Ünder kimdir, aslen nereli?

Altınordu, Medipol Başakşehir, Milli Takım derken sonunda AS Roma... 21 yaşındaki genç yıldız Cengiz Ünder performansı ile Türkiye'nin gururu, Milli Takımımızın vazgeçilmezi oldu. EURO 2020 elemelerinde gösterdiği performans ve attığı goller de bunun cabası. Aslen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden olan Cengiz Ünder, Serie A'da çok konuşulmaya devam ediyor. Milli yıldızımız hakkındaki bu gerçek çok şaşırttı. Peki Cengiz Ünder'in hangi takımlı olduğunu biliyor musunuz?

04.03.2020 16:18 - Son Güncelleme: 04.03.2020 16:18
Cengiz Ünder bakın hangi takımı tutuyor... Cengiz Ünder kimdir, aslen nereli?

Serie A takımlarından Roma'da top koşturan, A Milli Takımımızın 21 yaşındaki yıldızı Cengiz Ünder'in hangi takımı tuttuğunu biliyor musunuz?

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Cengiz Ünder bakın hangi takımı tutuyor... Cengiz Ünder kimdir, aslen nereli?

Merih Demiral

Hürriyet'in haberine göre; Yakın çevresi, genç oyuncu ve babasının 6-7 yıl öncesine kadar Galatasaraylı olduklarını, ancak Merih'in Fenerbahçe'de oynaması ve özellikle annesinin cenazesine bütün takımın katılmasının ardından ikisinin de sıkı Fenerbahçeli olduklarını söylüyor.

Cengiz Ünder bakın hangi takımı tutuyor... Cengiz Ünder kimdir, aslen nereli?

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu "Hakan çocukluğundan beri Galatasaray'ı tutuyor ama sonuçta profesyonel düşünmek gerek. Hangi takım Hakan'a değer verirse oda çıkar göğsünü gere gere en iyi şekilde temsil eder" demişti.

Cengiz Ünder bakın hangi takımı tutuyor... Cengiz Ünder kimdir, aslen nereli?

Kenan Karaman

Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.

Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;

"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."

Cengiz Ünder bakın hangi takımı tutuyor... Cengiz Ünder kimdir, aslen nereli?

Ozan Tufan

Ozan Tufan'ın Galatasaray lehine attığı bu tweetler çok konuşulmuştu.

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