Belli oldu! Cenk Tosun yerine Milli Takım'a...
Premier Lig'de Crystal Palace forması giyen Cenk Tosun'un antrenmanda geçirdiği sakatlık moralleri bozdu. Golcü ismin sakatlığının ciddi olduğu ve EURO 2020'de oynayamayacak olması nedeniyle Şenol Güneş'in alternatif isimler üzerinde değerlendirme yapmaya başladığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın Cenk Tosun yerine formayı Galatasaray'ın yıldızına vermeyi planladığı öğrenildi.
05.03.2020 10:32
- Son Güncelleme: 05.03.2020 10:32
İngiltere'den dün üzücü bir haber geldi... Milli yıldızımız Cenk Tosun kiralık olarak forma giydiği Crystal Palace'ın antrenmanında dizinden sakatlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sezonu kapatan golcü futbolcunun en az 6 ay oynayamayacağı ve EURO 2020'de forma giyemeyeceği bildirildi.
Cenk'in sakatlığı ise Galatasaray'ın tecrübeli ismi Adem Büyük'e A Milli Takım'ın kapılarını açtı.
SLOVENYA VE AVUSTURYA MAÇLARINDA KADRODA
Sabah'ta yer alan habere göre Falcao'nun sakatlığında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve yerli forvetler içinde bu sezonun en formda ismi olan Adem'i, Şenol Güneş'in ay-yıldızlı ekibe çağırma kararı aldığı öğrenildi.
Bu ay sonunda Slovenya ve Avusturya ile oynanacak hazırlık maçlarında milli formayı giymesi beklenen Adem, büyük olasılıkla EURO 2020 aday kadrosunda olacak. Adem dışında Galatasaray'dan Emre Akbaba ve Ömer Bayram da A Milli Takım'a çağrılacak.
FALCAO'YU ARATMADI
A Milli Takım'a sadece 4 kez çağrılan Adem Büyük, Galatasaray formasıyla bu sezon toplam 28 maçta 10 gol attı. Falcao'nun yokluğunu aratmadı.