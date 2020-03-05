Belli oldu! Cenk Tosun yerine Milli Takım'a...

SLOVENYA VE AVUSTURYA MAÇLARINDA KADRODA

Sabah'ta yer alan habere göre Falcao'nun sakatlığında bulduğu forma şansını iyi değerlendiren ve yerli forvetler içinde bu sezonun en formda ismi olan Adem'i, Şenol Güneş'in ay-yıldızlı ekibe çağırma kararı aldığı öğrenildi.