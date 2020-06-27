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Terim kadrosunu çizdi! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 29.haftası şampiyonluk yarışının yakından ilgilendiren bir maça ev sahipliği yapacak. Lider Medipol Başakşehir sahasında yaşadığı puan kayıplarıyla 4.sıraya kadar gerileyen Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılardaki eksikler can sıkarken, teknik direktör Fatih Terim kadro mühendisliğinde zorluk yaşıyor. İşte Medipol Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri.

27.06.2020 13:14 - Son Güncelleme: 27.06.2020 13:14
Terim kadrosunu çizdi! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de oynayacakları maçla birlikte 24. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında daha önce oynanan 23 maçta sarı-kırmızılıların 11'e 7 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

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Terim kadrosunu çizdi! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, yarın saat 21.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 28 haftada turuncu-lacivertliler 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 59 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucu aldığı 51 puanla 4. sırada bulunuyor.

Terim kadrosunu çizdi! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

24. RANDEVU
Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 23 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 11 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 5 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 37 golüne, Bozbaykuşlar 34 golle karşılık verdi.

Terim kadrosunu çizdi! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

İki takım arasında ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Başakşehir 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Terim kadrosunu çizdi! İşte Başakşehir-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

SON 5 MAÇ
Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan son 5 maçta eşitlik söz konusu. Bu karşılaşmalarda iki takım 2'şer galibiyet alırken, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Turuncu-lacivertliler 8 kez gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 6 kez rakip fileleri havalandırdı.

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