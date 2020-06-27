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Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirdi, onu tanıdınız mı? Galatasaray formalı bu çocuk...

Galatasaray formalı bu ufaklığı şimdilerde neredeyse her gün konuşuyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi transfer karşı karşıya getiren bu ismin çocuk yaşlarda Galatasaray taraftarı olduğu ortaya çıktı. Siz tanıyabildiniz mi? Futbolcuların çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak. İşte şimdilerde futbol dünyasına damga vuran isimlerin çocukluk fotoğrafları.

27.06.2020 15:19 - Son Güncelleme: 27.06.2020 15:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





