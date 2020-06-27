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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor | Mert Hakan Yandaş'ın ardından o yıldızı da kaptı

Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'nın bir süre önce sezon ortasında Galatasaray ile ön protokol imzalayan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'la el sıkıştığı ortaya çıkmıştı. Ezeli rakibine transferde dev bir çalım atan sarı-lacivertliler Süper Lig'in bir yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Görüşmelere başlayan Fenerbahçe o isimden 'Seve seve gelirim' yanıtını aldı. İşte detaylar...

27.06.2020 10:51 - Son Güncelleme: 27.06.2020 10:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





