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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor | Mert Hakan Yandaş'ın ardından o yıldızı da kaptı
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor | Mert Hakan Yandaş'ın ardından o yıldızı da kaptı
Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kanarya'nın bir süre önce sezon ortasında Galatasaray ile ön protokol imzalayan Sivassporlu Mert Hakan Yandaş'la el sıkıştığı ortaya çıkmıştı. Ezeli rakibine transferde dev bir çalım atan sarı-lacivertliler Süper Lig'in bir yıldızını daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Görüşmelere başlayan Fenerbahçe o isimden 'Seve seve gelirim' yanıtını aldı. İşte detaylar...
27.06.2020 10:51
- Son Güncelleme: 27.06.2020 10:51
Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu yönetiminde çalışan sarı lacivertliler, Türk yıldızları birer birer kadrosuna katacak...
Bu bağlamda Kanarya'nın ilk bombası Mert Hakan Yandaş olmuştu. Süper Lig devi, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha oyuncusuyla prensipte anlaşmıştı.
Yaşanan bu gelişme ile beraber Fenerabahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'in bir başka yıldızı için bizzat devreye girdi.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'ın ön protokol imzalattığı Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-lacivertliler, ligin bir başka gözdesi İrfan Can Kahveci'ye yöneldi.
Başakşehir'den eski takım arkadaşıyla sürekli temas hâlinde olan çiçeği burnunda sportif direktör Emre Belözoğlu, bu transferi de kısa sürede noktalamak istiyor.