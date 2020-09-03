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Terim istedi transfer bitiyor! Galatasaray'a orta saha Premier Lig'den

Geçtiğimiz sezonu şampiyonluk yarışından uzak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekipte gözler orta saha transferine çevrilmiş durumda. Lemina ve Seri'nin takımdan ayrılmasıyla bu alana takviye isteyen Fatih Terim, Premier Lig'de top koşturan bir ismin adını yönetime verdi. İşte detaylar...

03.09.2020 16:51 - Son Güncelleme: 03.09.2020 16:51
Terim istedi transfer bitiyor! Galatasaray'a orta saha Premier Lig'den

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısına bomba gibi giren Galatasaray, 8'de 8 yaparak zirve yarışına ortak olmuş ve şampiyonluk havasına girmişti.

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Terim istedi transfer bitiyor! Galatasaray'a orta saha Premier Lig'den

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) çıkmasıyla birlikte Süper Lig'e 87 gün ara verilirken, pandemi sonrasında sarı-kırmızılı ekip adeta farklı bir görünüm çizmiş ve çıktığı 6 maçtan da 3 puan çıkartamayarak zirveden uzaklaşmıştı.

Terim istedi transfer bitiyor! Galatasaray'a orta saha Premier Lig'den

Kötü gidişat sonrası geçtiğimiz sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne eleme turlarından katılmaya hak kazanmış ve Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımıyla eşleşti.

Terim istedi transfer bitiyor! Galatasaray'a orta saha Premier Lig'den

Azerbaycan temsilcisini elemesi durumunda sarı-kırmızılılar, Renova-Hajduk Split maçının galibiyle 3. turda karşılaşacak.

Terim istedi transfer bitiyor! Galatasaray'a orta saha Premier Lig'den

Transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrosuna Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılı takım, son olarak Kerem Aktürkoğlu'na imzayı attırmıştı.

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