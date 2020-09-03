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Terim istedi transfer bitiyor! Galatasaray'a orta saha Premier Lig'den

Geçtiğimiz sezonu şampiyonluk yarışından uzak tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılı ekipte gözler orta saha transferine çevrilmiş durumda. Lemina ve Seri'nin takımdan ayrılmasıyla bu alana takviye isteyen Fatih Terim, Premier Lig'de top koşturan bir ismin adını yönetime verdi. İşte detaylar...

03.09.2020 16:51 - Son Güncelleme: 03.09.2020 16:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





