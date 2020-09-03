Süper Lig'de Visca bombası! Fenerbahçe 4 ismi gözden çıkardı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Transfer operasyonuna devam eden Fenerbahçe'de son bombanın Edin Visca olduğu ortaya çıktı. Bir süredir bu transfer için yoğun çaba harcayan Emre Belözoğlu'nun Boşnak yıldıza sarı-lacivertli formayı giydirmek için kolları sıvadığı öğrenildi. Transfer için Başakşehir'i ikna etmek isteten Fenerbahçe'nin 4 ismi gözden çıkardığı belirtildi. İşte detaylar...
03.09.2020 10:49
- Son Güncelleme: 03.09.2020 10:49
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