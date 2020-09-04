Haberler Galeri Spor Son dakika: Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde flaş gelişme: Görüşmeler durduruldu

Son dakika: Fenerbahçeli Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferinde flaş gelişme: Görüşmeler durduruldu

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'nin transferiyle ilgili şok bir gelişme yaşandı. İtalya basınınındaki habere göre, uzun zamandır 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için pazarlıklarını sürdüren Lazio görüşmeleri durdurdu. Peki, transfer görüşmeleri neden durdu? İşte Lazio'nun aldığı bu kararın sebebi ve yaşanan gelişmelerin detayları...

04.09.2020 13:12 - Son Güncelleme: 04.09.2020 13:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





